GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina ora è anche una guerra sul gas. Ora non c’è possibilità di sostituire il gas russo in Europa”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin che ha aggiunto che “gli attacchi dei partner europei sul rifiuto delle forniture di risorse energetiche russe destabilizzano la situazione e fanno salire i prezzi”. Intanto Mosca dà l’altolà all’ipotesi che Svezia e Finlandia possano entrare nel futuro nell’ Alleanza atlantica. Una nave da guerra russa nel Mar Nero è stata “seriamente danneggiata” a seguito di un’esplosione. Si tratta dell’incrociatore missilistico Moskva (Mosca), che secondo la Cnn e il New York Times sarebbe l’ammiraglia della flotta di Mosca in quelle acque. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 15 aprile 2022, minuto per minuto.

Ore 9.40 – Finlandia, Katainen: il paese vuole Nato – “Con l’attacco della Russia all’Ucraina, i finlandesi hanno visto cosa possono fare i russi: aggredire i vicini indipendenti in modo crudele. L’opinione pubblica e quella dei leader politici è cambiata drasticamente, tutti i partiti sono ora favorevoli all’adesione alla Nato. La Finlandia farà domanda in poche settimane”. Lo ha detto al Corriere della Sera Jyrki Katainen, primo ministro della Finlandia dal 2011 al 2014 e uno dei vicepresidenti nella Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker. L’ex capo del governo si è detto convinto che “sarebbe meglio se facessimo domanda nello stesso momento” con la Svezia, assicurando però che la Finlandia andrebbe in ogni caso “avanti da sola”. “Abbiamo sempre avuto una visione realistica della minaccia potenziale della Russia”, ha aggiunto. “Dobbiamo fare domanda di adesione perché alzerà l’asticella per un’invasione della Finlandia”.

Ore 9.30 – Nyt: embargo UE su petrolio russo dopo elezioni in Francia – L’Unione Europea sta preparando un embargo sul petrolio russo, che sarà negoziati dopo il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi. Lo ha riportato il New York Times, citando funzionari europei, secondo i quali la scelta mira a evitare che possibili aumenti nel prezzo del carburante favoriscano la candidata della destra Marine Le Pen danneggi le possibilità di rielezione del presidente uscente, Emmanuel Macron.

Ore 9.20 – Di Maio: “Speriamo in cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa” – “Speriamo che almeno la Pasqua ortodossa, che cade una settimana dopo la nostra, possa essere un’occasione per convincere i russi ad un cessate il fuoco. Ci stiamo lavorando perché è l’unica strada per evacuare dall’est dell’Ucraina, dove gli attacchi si stanno intensificando, i civili, svuotare gli orfanotrofi, mandare via i bambini, via dalle bombe russe”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista a Radio 24.

Ore 9.10 – Kiev: ieri più di 2.500 evacuati attraverso corridoi umanitari – Attraverso i corridoi umanitari, 2.557 persone ieri sono state evacuate dalle città ucraine. Lo ha detto la vice prima ministra Irina Vereshchuk. Di queste, 289 persone avrebbero lasciato con i propri mezzi la città sudorientale di Mariupol, da settimane sotto l’assedio delle forze russe.

Ore 9.00 – Polonia, viceministro: divieto totale sul commercio con Mosca – In un’intervista a Il Messaggero, oggi il vice-ministro degli Esteri della Polonia, Szymon Szynkowski vel Sk, ha detto che le sanzioni contro la Russia “vanno nella giusta direzione, ma non sono sufficienti”. “Per aiutare l’Ucraina a vincere la guerra, dobbiamo adottare ulteriori misure, tra cui la sospensione delle importazioni di petrolio e successivamente di gas, in modo tale che la Russia non possa finanziare la sua macchina da guerra”, ha detto, affermando che “un divieto totale del commercio con Mosca sarebbe utile per contenere l’aggressione russa. Il potenziamento delle sanzioni colpirà duramente l’economia e le finanze della Russia e quindi potrebbe indurla ad ammorbidire la sua politica verso l’Ucraina e forse anche a ritirarsi dall’invasione”.

Ore 8.55 – Di Maio: non abbiamo elementi per verificare genocidio – “L’Italia non ha gli elementi per verificare se in Ucraina stia avvenendo un genocidio, ma le atrocità sono sotto i nostri occhi, come i bambini uccisi e i civili uccisi. Abbiamo sollecitato la Corte internazionale. Ci aspettiamo un intensificarsi del conflitto a est dell’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Radio24.

Ore 8.50 – Di Maio: “Dobbiamo far ripartire i colloqui di pace” – “Dobbiamo fermare l’escalation, fermare la guerra in Ucraina. Bisogna far ripartire il processo di dialogo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha fatto delle aperture importanti, ora è Putin che deve parlare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Radio24.

Ore 8.40 – Kiev: “Forze russe cercano di occupare villaggi a Luhansk” – Secondo lo stato maggiore ucraino, l’esercito russo ha tentato senza successo di catturare gli insediamenti di Popasna e Rubizhne nella regione di Luhansk. Le forze armate ucraine hanno dichiarato di aver respinto otto attacchi russi nelle regioni orientali di Donetsk e Luhansk nelle ultime 24 ore, aggiungendo di aver distrutto quattro carri armati russi, sei veicoli corazzati da trasporto, quattro macchine da combattimento di fanteria e un sistema di artiglieria.

Ore 8.30 – Gas, Armenia: iniziati pagamenti in rubli – L’Armenia ha iniziato a effettuare pagamenti per il gas russo in rubli. Lo ha detto il ministro dell’Economia Vagan Kerobyan in un’intervista a Rbc, in cui ha spiegato che il prezzo sarà determinato in dollari, ma il pagamento sarà in rubli.

Ore 8.20 – Londra: affondamento Moskva cambierà quadro in Mar Nero – L’affondamento dell’incrociatore Moskva, la nave ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero, “probabilmente spingerà la Russia a rivedere la sua posizione nel Mar Nero”. Lo ha detto l’intelligence britannica nell’ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Secondo il rapporto del ministero della Difesa britannico, la Moskva “svolgeva un ruolo chiave” anche come snodo per la difesa aerea.

Ore 8.10 – Macron annuncia l’invio di aiuti all’Ucraina – Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’invio di 24 camion dei pompieri e ambulanze assieme a 50 tonnellate di aiuti in Ucraina. “Per sostenere l’Ucraina, i nostri vigili del fuoco e soccorritori stanno inviando 24 camion dei pompieri e ambulanze, oltre a 50 tonnellate di aiuti di emergenza. Questo è il secondo convoglio in un mese”, ha detto Macron in un tweet. “In Ucraina sono stati commessi crimini spaventosi. Sul campo, i nostri esperti stanno aiutando i funzionari giudiziari ucraini e internazionali a raccogliere prove e stabilire responsabilità. Le autorità russe devono essere ritenute responsabili. Non c’è pace senza giustizia”, ha aggiunto il presidente francese in un altro tweet.

Ore 8.00 – Slovacchia, ministro Difesa paragona Putin a Hitler – Il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nad ha definito il presidente russo Vladimir Putin “uguale a Hitler” per la sua invasione dell’Ucraina. “L’Ucraina sta letteralmente combattendo per il nostro futuro”, ha detto Nad in un’intervista al New York Times, chiedendo che Putin sia fermato in Ucraina prima che possa muoversi verso ovest.

Ore 7.55 – Kiev: “Commessi più di 6.500 crimini di guerra, uccisi 198 bambini” – Sono 6.673 i presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina per i quali sono state aperte inchieste. Lo ha dichiarato la procura generale dell’Ucraina, secondo cui dall’inizio del conflitto sono morti 198 bambini.

Ore 7.50 – Kiev rilascia 4 prigionieri in cambio di 5 ucraini – Nuovo scambio di prigionieri, il quinto, tra l’Ucraina e la Russia. Secondo quanto dichiarato dal Comando operativo meridionale ucraino, il governo di Kiev ha rilasciato quattro soldati russi in cambio di cinque ucraini.

Ore 7.45 – Kiev: bombardamenti a Kharkiv – Diverse aree residenziali di Kharkiv sono state bombardate nella notte. Lo ha dichiarato nelle scorse ore Oleh Syniehubov, a capo dell’amministrazione militare della regione. Intorno a Izium, da cui le forze russe stanno cercando di avanzare verso il Donbass orientale, “sono in corso ostilità e le nostre forze armate stanno trattenendo il nemico in modo che non possano trasportare le loro attrezzature nelle regioni di Luhansk e Donetsk”, ha detto Syniehubov.

Ore 7.40 – Ucraina: esplosioni nella notte nell’area di Kiev – Esplosioni sono state segnalate nella notte nella zona della capitale ucraina Kiev. Lo ha riportato The Kyiv Indepedent, senza che per ora vengano segnalate vittime.

Ore 7.35 – Cina annuncia esercitazioni militari a Taiwan: “Segnale sbagliato da Usa” – L’esercito cinese ha annunciato esercitazioni intorno a Taiwan per oggi, precisando che sono una risposta al “segnale sbagliato” su Taiwan che hanno inviato gli Stati Uniti.

Ore 7.30 – Zelensky: atrocità russe allontanano la pace – “Bucha sta chiudendo” le possibilità di colloqui di pace, ha detto il presidente ucraino Volodimir Zelensky in un’intervista alla Bbc. “Non sono io, è la Russia. Non avranno più molte possibilità di parlare con noi”.

Ore 7.25 – Capo Cia: non sottovalutare minaccia nucleare russa – Il direttore della Cia William Burns non ha escluso che il presidente russo Vladimir Putin possa decidere di ricorrere all’uso di un’arma nucleare tattica o a bassa intensità, alla luce delle difficoltà incontrate dalle forze russe nell’invasione dell’Ucraina. “Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d’arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa”, ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. “Ovviamente – ha aggiunto – siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile”.

Ore 7.20 – Zelensky: “Resistiamo da 50 giorni, Mosca ce ne aveva dati 5” – Nel suo ultimo discorso alla nazione, il presidente ucraino Volodimir Zelenskiy ha definito l’invasione russa “assurda” e “suicida”, elogiando il coraggio della popolazione a 50 giorni dall’invasione russa.“Abbiamo resistito già da 50 giorni. Cinquanta giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ce ne hanno dato un massimo di cinque”, ha detto.

Ore 7.10 – Usa: “Vicenda incrociatore Moskva duro colpo per la Russia” – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che il modo in cui la vicenda dell’incrociatore Moskva “si è svolta è un duro colpo per la Russia”. Sullivan ha sottolineato che Mosca è stata costretta a scegliere tra due storie per giustificare l’affondamento della nave. “Una storia è che si è trattata solo di incompetenza. L’altra che sono stati attaccati. E nessuna delle due è un risultato particolarmente positivo per loro”, ha spiegato

Ore 07.00 – Russia: l’incrociatore Moskva è affondato – La nave ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero è affondata mentre veniva rimorchiato, dopo un’esplosione scoppiata a bordo. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, dopo che nelle scorse ore le autorità ucraine hanno affermato di aver colpito l’incrociatore Moskva con un missile antinave Neptune. Secondo il ministero la perdita della Moskva, è dovuta a un incendio scoppiato a bordo e alle condizioni metereologiche sfavorevoli.

