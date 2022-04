GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 14 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. “Molti esperti prevedevano che l’Ucraina non avrebbe resistito più di una settimana se la Russia ci avesse invasi. Ma noi siamo riusciti a fermarli e allontanarli. La guerra non è ancora finita. Questo è stato solo il primo round”, le parole del presidente ucraino Volodimir Zelensky. Intanto Biden ha accusato la Russia di genocidio. Parole che sono piaciute al presidente ucraino, ma non a Macron: “Genocidio? Starei attento con le parole”. Ed è stato arrestato un oligarca filo-Putin, l’uomo che – secondo molti – sarebbe stato messo alla guida del governo ucraino se tutto fosse andato come pensava il Cremlino. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 14 aprile 2022, minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 7.30 – Zelensky: “Non abbiamo ricevuto richiesta visita di Steinmeier” – Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha detto che la Germania non ha mai proposto la visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, al centro delle tensioni nelle ultime ore tra Kiev e Berlino. “Io come presidente e il mio ufficio non abbiamo mai ricevuto richiesta ufficiale dal presidente federale e dal suo ufficio riguardo ad una visita in Ucraina”, ha detto il presidente ucraino alla stampa la notte scorsa, secondo quanto riporta l’agenzia Unian, dopo aver ricevuto i presidenti di Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia in una missione a cui avrebbe voluto partecipare anche Steinmeier. Una presenza che non sarebbe stata però gradita a Kiev, secondo quanto riportato negli scorsi giorni.

Ore 7.20 – Mosca: incrociatore Moskva “danneggiato gravemente” – Il ministero della Difesa russo ha affermato che l’incrociatore Moskva, colpito secondo Kiev da due missili ucraini, è stato “danneggiato gravemente” a seguito dell’esplosione di alcune munizioni a causa di un incendio scoppiato sulla nave. “L’incrociatore ‘Moskva’ della flotta del Mar Nero è stato gravemente danneggiato a causa della detonazione di munizioni avvenuta a seguito di un incendio, l’equipaggio è stato evacuato”, ha detto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass. La Moskva è l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero.

Ore 7.10 – Kiev: colpita nave russa nel Mar Nero – Le autorità ucraine hanno dichiarato di aver colpito e danneggiato una nave da guerra russa nel Mar Nero. Si tratta dell’incrociatore Moskva, su cui sono presenti fino a 510 membri dell’equipaggio, secondo quanto dichiarato dal consigliere della presidenza ucraina Oleksiy Arestovych. “È stato confermato che l’incrociatore missilistico Moskva oggi è andato esattamente dove è stato inviato dalle nostre guardie di frontiera sull’Isola dei Serpenti!”, ha detto su Telegram il governatore di Odessa Maksym Marchenko, facendo riferimento al rifiuto di una guarnigione presente sull’isola di arrendersi alla stessa Moskva nei primi giorni del conflitto.

Ore 7.00 – Zelensky: “O la Russia cerca la pace o uscirà dalla comunità internazionale” – Se la Russia non riesce a perseguire un accordo di pace, deve lasciare per sempre la comunità internazionale. Lo ha detto, nel suo consueto discorso notturno alla nazione, il presidente ucraino Volodymr Zelensky. “O la leadership russa cercherà davvero la pace o, come risultato di questa guerra, la Russia lascerà per sempre la scena mondiale”, ha spiegato. “Tutta questa febbrile attività degli occupanti testimonia prima di tutto la loro insicurezza. Al fatto che anche con scorte significative di equipaggiamento militare sovietico e un numero significativo di soldati, le truppe russe dubitano della loro capacità di spezzarci, di spezzare l’Ucraina”, ha aggiunto parlando dei crescenti raid della Russia nell’est e nel sud. “Noi facciamo di tutto per giustificare i loro dubbi”.

