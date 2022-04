GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Non c’è giorno di tregua nell’invasione rusas dell’Ucraina, il presidente russo chiude ai negoziati dando la colpa dell’impasse all’Ucraina. Secondo il capo negoziatore ucraino sono “estremamente difficili” ma continuano “online nei sottogruppi di lavoro”. Nuovo pressing sull’Europa del presidente ucraino Zelensky, a parere del quale senza uno stop al gas russo non si potrà costringere Mosca alla pace. Kiev chiede più supporto militare. Preoccupa anche un possibile attacco con armi chimiche. L’Ucraina denuncia il ritrovamento nelle aree liberate di nuove fosse comuni, torture e stupri, anche di minori. Secondo il sindaco di Mariupol sono circa 21 mila, secondo le ultime stime, i civili uccisi dai russi. Kiev dice no alla visita del presidente tedesco Steinmeier.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10.00 – Kiev: a Mariupol esercito mantiene saldo controllo – Kiev sembra smentire l’annuncio russo sulla resa, a Mariupol, di oltre mille soldati della 36esima Brigata della fanteria di Marina. “A Mariupol, le unità della 36esima Brigata, a seguito di una rischiosa operazione si sono uniti al Battaglione Azov, che ha contribuito a questa manovra”, ha scritto su Twitter Oleksiy Arestovich, consigliere della presidenza ucraina. “Questo è ciò che accade quando gli ufficiali non perdono la testa, ma mantengono saldamente il comando e il controllo delle truppe. Non perdiamoci”, conclude il tweet.

Ore 9.55 – Mosca a Washington: “Basta disinformazione sulle armi chimiche” – Washington deve “smettere di fare disinformazione” sulle armi chimiche. Lo ha detto l’ambasciata russa negli Usa, in risposta alle affermazioni del portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, secondo cui gli Usa temono che Mosca possa cercare di usare le armi chimiche in Ucraina. Secondo l’ambasciata, Washington e Kiev fanno “disinformazione” quando dicono che la Russia potrebbe usare armi chimiche in Ucraina poiché Mosca ha distrutto le sue ultime scorte chimiche nel 2017.

Ore 9.50 – Papa cita Dostojevskij: “La pace non è mai armata” – Sullo sfondo delle polemiche da parte dell’Ucraina sulla scelta di far portare la croce insieme a due donne ucraina e russa alla Via crucis del Colosseo, il venerdì santo, papa Francesco cita la Leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij, all’udienza generale, sottolineando che “la pace di Gesù non sovrasta gli altri, non è mai una pace armata, mai. Le armi del Vangelo sono la preghiera, la tenerezza, il perdono e l’amore gratuito al prossimo, l’amore a ogni prossimo”.

Ore 9.45 – Russia, a Mariupol arresi più di mille soldati ucraini – Più di mille soldati ucraini si sono arresi alle forze russe nella città portuale di Mariupol, da settimane sotto l’assedio delle forze russe. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato da Ria Novosti. “Nella città di Mariupol, nell’area dello stabilimento metallurgico Ilyich, a seguito di operazioni offensive condotte con successo delle forze armate russe e delle unità di polizia della Repubblica popolare di Donetsk, 1.026 militari ucraini della 36esima Brigata della fanteria di Marina hanno volontariamente deposto le armi e si sono arresi”, ha detto Konashenkov. A quanto riferito da Mosca, tra i militari consegnatisi ci sono 162 ufficiali.

Ore 9.40 – Mariupol, battaglia corpo a corpo nell’acciaieria Azovstal – L’esercito russo sta cercando di prendere l’impianto siderurgico Azovstal a Mariupol. Lo hanno dichiarato le forze armate ucraine, parlando di feroci attacchi e perfino combattimenti corpo a corpo nei corridoi dell’enorme complesso industriale usato dai soldati ucraini. Il controllo di questa fabbrica siderurgica è diventato un punto focale nella battaglia per il controllo della città portuale, obiettivo chiave delle forze russe per il controllo del Mar d’Azov. L’acciaieria Azovstal è una delle basi operative chiave per le diverse migliaia di combattenti ucraini rimasti nella città assediata ed è stata scelta come base da una parte del battaglione di estrema destra Azov.

Ore 9.35 – Macron vuole “parlare di nuovo con Putin e Zelensky” – Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che intende tenere nuove conversazioni telefoniche con i presidenti di Russia e Ucraina nei prossimi giorni. Lo ha annunciato sul canale televisivo France 2. “Nei prossimi giorni parlerò di nuovo al telefono con il presidente ucraino Volodimir Zelensky e con il presidente russo Vladimir Putin”, ha detto il capo dell’Eliseo, in corsa per il secondo mandato alle elezioni presidenziali francesi. Macron ha anche ribadito che sta facendo ogni sforzo per fermare le ostilità in Ucraina e ha preso le distanze dalle parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo il quale quanto sta accadendo in Ucraina è un “genocidio”.

Ore 9.30 – Macron: “Biden parla di genocidio? Starei attento con le parole” – Il presidente francese Emmanuel Macron non ha usato il termine “genocidio”, come il suo omologo statunitense Joe Biden, per accusare il presidente russo Vladimir Putin in relazione all’Ucraina, mettendo in dubbio l’utilità di una “escalation di parole” per porre fine alla guerra. Intervistato da France 2 sulle dichiarazioni di Biden, Macron ha detto di voler essere “attento ai termini”.

Ore 9.25 – Papa: guerra di questi giorni è oltraggio blasfemo a Dio – “L’aggressione armata di questi giorni, come ogni guerra, rappresenta un oltraggio a Dio, un tradimento blasfemo del Signore della Pasqua, un preferire al suo volto mite quello del falso dio di questo mondo”. Lo ha affermato papa Francesco nel corso dell’udienza generale. “Sempre la guerra è un’azione umana per portare all’idolatria del potere”, ha aggiunto.

Ore 9.20 – Papa: pace ottenuta con forza è solo intervallo tra guerre – “La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme di imposizione. Questa pace, in realtà, è solo un intervallo tra le guerre. Lo sappiamo bene”. Lo ha detto papa Francesco nell’udienza generale.



Ore 9.10 – Di Maio: “Le sanzioni servono a non far fare la guerra a Putin” – Le sanzioni servono a evitare che Putin continui a spendere soldi per fare la guerra in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio Anch’io”. “Gli dobbiamo imporre le sanzioni, per evitare che continui a impegnare i soldi nella guerra”, ha detto.

Ore 9.00 – Kadyrov: “Arresi oltre 1.000 marine ucraini a Mariupol” – Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin, ha detto che oltre 1.000 marine ucraini, “centinaia” dei quali feriti, si sarebbero arresi a Mariupol. Lo ha scritto oggi sul suo canale Telegram, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. La loro decisione di arrendersi “è un scelta giusta”, ha detto Kadyrov.

Ore 8.50 – Di Maio: “Con la Russia sempre un canale aperto” – “Il tema fondamentale è la diplomazia. Proprio quando le parti si rifiutano di lavorare alla diplomazia noi dobbiamo accelerare su questo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a “Radio anch’io” parlando del conflitto ucraino. “Dobbiamo promuovere una conferenza di pace preceduta da un cessate il fuoco. Il paese che sta lavorando di più alla pace è la Turchia che riesce a parlare con entrambe le parti, ma l’Italia ha sempre un canale aperto con Mosca”.

Ore 8.40 – Kiev: oggi impossibile aprire corridoi umanitari – La vice prima ministra ucraina Irina Vereshchuk ha affermato che oggi non è stato possibile aprire alcun corridoio umanitario. In un messaggio su Telegram, ha accusato le forze di occupazione russe di aver violato il cessate il fuoco e bloccato gli autobus che evacuano i civili. Vereschuk ha aggiunto che le autorità ucraine sono al lavoro per riaprire i corridoi umanitari il più presto possibile.

Ore 8.30 – Ucraina, presidenti Lituania, Polonia, Lettonia ed Estonia diretti a Kiev – I presidenti di Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia sono diretti a Kiev per incontrare Volodimir Zelensky. Lo ha dichiarato Jakub Kumoch, un consigliere del presidente polacco. “Diretto a Kiev con un messaggio forte di sostegno politico e assistenza militare”, ha scritto su Twitter il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, assicurando che “la Lituania continuerà a sostenere la battaglia dell’Ucraina per la sua sovranità e libertà”.

Ore 8.20 – Papa: fermare la guerra, fermare il riarmo – “Sono le tante guerre dimenticate, che di tanto in tanto ricompaiono davanti ai nostri occhi disattenti. Queste guerre ci apparivano ‘lontane’. Fino a che, ora, quasi all’improvviso, la guerra è scoppiata vicino a noi. L’Ucraina è stata aggredita e invasa”. Lo ha detto Papa Francesco, nell’introduzione al saggio “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace”, pubblicata da Il Corriere della Sera.

Ore 8.10 – Kiev, procura generale: da forze russe più di 6mila crimini di guerra, uccisi 191 bambini – Le autorità ucraina stanno indagando su 6.261 presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe. Lo ha dichiarato la procura generale ucraina, secondo cui il bilancio dei bambini uccisi dall’inizio del conflitto è salito a 191.

Ore 8.00 – Kiev: almeno 20 giornalisti uccisi da inizio conflitto – Almeno 20 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, dall’inizio dell’invasione russa. Lo ha denunciato sul suo canale Telegram l’Unione nazionale dei giornalisti dell’Ucraina, citando la procura generale del paese, secondo quanto riportato dalla Bbc.

Ore 7.50 – Bombardamenti su Kharkiv e Mariupol: colpite infrastrutture – Continuano i bombardamenti russi con artiglieria su Kharkiv e aerei su Mariupol dove sono state colpite infrastrutture civili: presa di mira anche la regione di Zaporizhia. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo rapporto giornaliero pubblicato sulla sua pagina Facebook. Secondo il rapporto, nelle direzioni Donetsk e Tavriya l’esercito russo sta lanciando attacchi aerei e sta avanzando nell’area del complesso metallurgico Azovstal e del porto di Mariupol.

Ore 7.40 – Ministero Interno ucraino: oltre 720 morti a Bucha e aree intorno Kiev – Più di 720 persone sono state uccise a Bucha e in altri sobborghi di Kiev occupati dalle truppe russe e oltre 200 risultano disperse. Lo ha riferito il ministero dell’Interno ucraino. A Bucha, il sindaco Anatoliy Fedoruk ha detto che sono stati trovati 403 corpi e che il numero potrebbe aumentare.

Ore 7.30 – Zelensky: “Da Biden parole vere da vero leader” – “Parole vere di un vero leader”. Lo ha scritto in un tweet, il presidente ucraino Volodimir Zelensky dopo che ieri sera per la prima volta Joe Biden ha usato la parola “genocidio” per descrivere le atrocità in Ucraina dopo l’invasione russa. “Chiamare le cose con il loro nome è fondamentale per resistere al male”, ha aggiunto Zelensky. “Siamo grati per l’assistenza fornita sinora dagli Usa e abbiamo bisogno con urgenza di più armi pesanti per evitare ulteriori atrocità russe”.

Ore 7.20 – Biden pronto a dare altri 750 mln dollari in armi – Gli Stati Uniti intendono annunciare entro 48 ore altri 750 milioni di dollari in assistenza militare all’Ucraina invasa dalle forze russe. Lo riferisce l’agenzia Reuters, citando due fonti dell’amministrazione americana, secondo le quali il presidente Joe Biden userà i suoi poteri per trasferire equipaggiamenti senza passare per l’approvazione del Congresso. Tra gli aiuti è molto probabile che ci siano anche sistemi di artiglieria. La settimana scorsa, la Casa bianca aveva sottolineato come dall’inizio dell’invasione russa abbia fornito all’Ucraina assistenza per 1,7 miliardi di dollari.

Ore 7.10 – Zelensky a Mosca: Medvedchuk in cambio nostri soldati – Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha proposto uno scambio di prigionieri dopo la cattura di Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino vicino al presidente russo Vladimir Putin. “Propongo alla Federazione russa lo scambio di questo tizio dei vostri” per uomini e donne ucraini catturati dalle forze di Mosca durante l’invasione, ha detto Zelensky.

Ore 7,00 – Biden accusa la Russia di genocidio – Per la prima volta dall’inizio della guerra, il presidente Usa Joe Biden ha accusato la Russia di Vladimir Putin di genocidio. Biden lo ha detto nel corso di un discorso in Iowa sull’aumento dei prezzi della benzina. “Il vostro bilancio familiare, la vostra possibilità di fare il pieno non dovrebbe dipendere dal fatto che un dittatore dichiara guerra e commette genocidio dall’altra parte del mondo”.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin