Guerra in Ucraina, la storia di Olga Semidyanova: medico e madre di 12 figli morta sul campo

Olga Semidyanova, 48 anni, era un medico dell’esercito, sempre in prima linea. È morta sul campo, al confine tra le regioni di Donetsk e Zaporizhzhya. Era madre di 12 figli, sei naturali, sei adottati da un orfanotrofio.Ora quei ragazzi chiedono di avere almeno il corpo della madre. Una delle figlie, Oleksandra, la ricorda: “È diventata così forte che dopo la nascita di 6 figli è riuscita anche a crescere bambini di altri come se fossero i suoi. E quando il suo Paese aveva bisogno di persone, non poteva farsi da parte. Difendeva l’Ucraina, è stata una sua scelta, nessuno l’ha costretta”, aggiunge secondo quanto riporta il sito del giornale Ukraisnka Pravda.

Olga Semidyanova aveva prestato servizio anche durante le ostilità in Donbass nel 2014. Ma da questa guerra non tornerà a casa. Per la sua dedizione e il numero dei figli che aveva voluto, era stata insignita del titolo di ‘mamma eroina’.

La morte di Olga Semidyanova è avvenuta qualche settimana fa, si pensa attorno al 3 marzo. Perché è da quel giorno che la sua famiglia non riceve più sue notizie. In una intervista rilasciata a un quotidiano ucraino, una delle figlie racconta il dolore per quella perdita di una donna che ha sempre prestato la sua vita al servizio degli altri: “Sappiamo dove è stata uccisa, tra quali villaggi, ma non sappiamo a quali persone rivolgerci per poter portare a casa la salma, non sappiamo nemmeno in che condizioni, se è già sepolta da qualche parte”.