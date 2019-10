Libia, la guardia costiera libica nel 2019 ha recuperato settemila migranti in mare

Nel 2019 la guardia costiera libica ha intercettato quasi settemila migranti in mare, riportandoli a terra. È quanto afferma un comunicato pubblicato all’inizio della settimana dal portavoce delle forze navali della Libia, Ayoub Qassim.

Qassim ha detto che il numero esatto dei migranti recuperati quest’anno dai controllori del mare in Libia è pari a 6.835. Il funzionario ha rivelato in un comunicato stampa che il numero di persone disperse al largo della Libia è stato pari a 190 immigrati. Inoltre, sono stati recuperati oltre una decina di cadaveri sulle coste del Paese africano. Ayoub Qassim ha aggiunto anche che la percentuale di immigrati, quest’anno, è diminuita del 42 per cento, mentre la percentuale di morti è scesa dell’87 per cento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Nell’ultima operazione di lunedì 28 ottobre 2019, le autorità della Libia hanno salvato oltre 50 immigrati clandestini, tra cui 14 donne, vicino alla costa del distretto di Abu Kammash, nell’ovest del paese.

