La nave Ocean Viking è arrivata a Pozzallo, dopo 12 giorni sbarcano i 104 migranti a bordo

La nave della ong Sos Mediterranee e Msf, Ocean Viking, è arrivata a Pozzallo, in Sicilia. I 104 migranti a bordo, tra cui 41 minori, sono stati fatti sbarcare nella mattina del 30 ottobre 2019, dopo 12 giorni di odissea in mare. I naufraghi erano stati salvati il 18 ottobre scorso e da allora non era stato concesso alcun porto sicuro. Solo nella serata di ieri, 29 ottobre, è stato raggiunto un accordo per il ricollocamento di 70 profughi tra Francia e Germania e la concessione di un porto sicuro da parte del Viminale. Tra i migranti a bordo di Ocean Vikings c’erano 41 minori, di cui 30 non accompagnati, e due donne incinte.

La maggior parte dei migranti arriva da Costa d’Avorio, Mali e Bangladesh, e una parte minoritaria da Niger, Nigeria, Sudan e Guinea.

“Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro”, ha scritto Sos Mediterranee su Twitter.

