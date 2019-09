Migranti, guardia costiera libica soccorre 70 persone su barcone e le riporta in Libia

La guardia costiera libica ha soccorso in alto mare un barcone “in grande difficoltà da giorni”, con a bordo 70 migranti diretti in Europa, e li ha riportati in Libia. A diffondere la notizia è stato l’Unhcr, l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati.

“Circa 70 migranti sono stati fatti sbarcare in Libia dalla Guardia costiera, dopo essere rimasti per giorni in pericolo in mare aperto. Due di loro versano in condizioni critiche”, fa sapere l’Unhcr in Libia su Twitter. L’Unhcr ha ribadito che “la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco”.

Ieri lo stesso Alto Commissariato aveva dato la notizia di un barcone con almeno 56 migranti che si era ribaltato in mare a largo di Misurata.

Personale dell’Unhcr Libia, insieme a Iom e International Medical Corps, sta fornendo ai migranti assistenza umanitaria e medica.

