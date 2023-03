Greta Thunberg arrestata in Norvegia durante protesta: portata via di peso dalla polizia | VIDEO

Greta Thunberg è stata arrestata mentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, in Norvegia, per protestare contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l’allevamento delle renne. La giovane è stata allontanata con la forza dalla polizia insieme ad altri attivisti.

Come riporta la Reuters, Thunberg e altri hanno bloccato una delle porte del ministero delle finanze norvegese e sono stati sollevati e portati via dall’area dalla polizia, mentre altri manifestanti cantavano slogan.

🇳🇴 | AHORA: La policía en Noruega arresta a Greta Thunberg.

La Corte Suprema norvegese aveva stabilito nell’ottobre 2021 che i due parchi eolici violavano il diritto delle famiglie Sami di praticare la loro cultura, vale a dire l’allevamento delle renne, in violazione di un testo delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici. Ma la massima corte del Paese non si era pronunciata sulla sorte delle 151 turbine che, poco piu di 500 giorni dopo, sono ancora in funzione.