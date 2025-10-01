La Global Sumud Flotilla è entrata nella zona a rischio, a circa 130 miglia nautiche da Gaza. L’esercito israeliano ha iniziato a entrare in azione circondando la barca di testa per circa sei minuti. Secondo quanto raccontato dal deputato del Pd Arturo Scotto, che si trova a bordo di una delle navi, per ora nessun alt è stato intimato anche se la tensione è palpabile. “Continuiamo a navigare senza lasciarci scoraggiare dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie di Israele” è il messaggio della spedizione umanitaria sui social. Di seguito tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla spedizione della Global Sumud Flotilla a Gaza di oggi, martedì 1° ottobre 2025.

DIRETTA

Ore 10,00 – Flotilla: “Manovre sconsiderate e pericolose della Marina israeliana” – “Le manovre sconsiderate e intimidatorie della Marina israeliana hanno esposto i partecipanti a gravi rischi”. Così la Flotilla risponde alle pericolose manovre che hanno messo a rischio le navi Sirius e Alma nel corso della notte. “La Global Sumud Flotilla è una missione pacifica e non violenta che trasporta aiuti umanitari e civili da oltre 40 paesi. Interferire con il nostro passaggio è illegale e qualsiasi attacco o intercettazione costituisce un crimine di guerra”, affermano. “Nonostante questi atti di aggressione, la flottiglia prosegue la sua rotta con determinazione. La nostra missione rimane chiara: sfidare l’assedio illegale di Israele su Gaza, stare al fianco del popolo palestinese e fornire aiuti a una popolazione assediata che affronta la fame e il genocidio”.

Ore 9,00 – Flotilla, Scotto (Pd): “Per ora nessun alt ma in allerta permanente” – “Siamo a 120-130 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente”. A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partecipando alla missione della Global Sumud Flotilla. “Siamo consapevoli che in giornata potremmo essere avvicinati per l’abbordaggio”.

Ore 8,30 – La flotilla al limite delle 120 miglia nautiche da Gaza – La Flotilla si sta avvicinando al limite delle 120 miglia nautiche. Si tratta dell’area in cui le precedenti imbarcazioni sono state intercettate o attaccate. Ora stanno proseguito la navigazione nonostante il secondo alert delle nave militare Alpino al limite delle 150 miglia nautiche dalla costa della Striscia. Anche nell’ultimo avviso è stato ribadito agli attivisti che la fregata militare non avrebbe proseguito oltre e offerta la possibilità di trasferire a bordo eventuali persone.

Ore 8,00 – Scuderi: “L’esercito israeliano sta arrivando” – “Abbiamo visto l’esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione, non so quando potremmo riaprire le comunicazioni”. Lo ha affermato in un video postato nella notte sui social la parlamentare europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.