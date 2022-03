Una giovane ucraina spiega come mettere in funzione un carro armato russo

Stiamo assistendo a una vera e propria guerra mediatica a 360 gradi e come in tutti i conflitti i media possono diventare un’arma affilata se utilizzati con arguzia – lo abbiamo già visto con lo stile di comunicazione del presidente ucraino Zelensky. Il fatto – per nulla scontato – che internet sia ancora attivo in Ucraina ci porta la guerra, per la prima volta su una scala così vasta, direttamente sugli schermi dei nostri telefoni attraverso i social, dove si combatte a colpi di like, commenti, visualizzazioni e condivisioni.

In uno dei tanti video reperiti sui social, ad esempio, si vede una ragazza ucraina accendere un mezzo blindato russo abbandonato in mezzo alla strada. In perfetto stile TikTok, con un montaggio incalzante, le scritte in sovraimpressione e una sferzante ironia di fondo, la ragazza spiega come mettere in funzione il veicolo.

Il filmato caricato da @Nastyatyman è stato visto 8,5 milioni di persone e ha ricevuto 800mila like, 11mila commenti e 33mila condivisioni. Nella descrizione del video c’è scritto: “Se ti imbatti in un veicolo corazzato per il trasporto di personale libero o abbandonato, mantieni un trucco su come avviarlo”.