“Qui non passerete”: i residenti di un villaggio ucraino sfidano i russi al confine con la Bielorussia | VIDEO

Residenti di un villaggio ucraino sfidano i russi al confine con la Bielorussia

I residenti del villaggio ucraino di Dobryanka arrivano al confine con la Bielorussia gridando da un megafono che non faranno passare le truppe russe o bielorusse. Negli ultimi giorni circolano in rete diversi filmati dove si vedono i cittadini ucraini bloccare e tentare in tutti i modi di fermare l’avanzata dei mezzi russi lanciando molotov o semplicemente mettendosi in mezzo alla strada di fronte ai carri armati.

Talvolta sono gruppi di persone, altre sono singoli individui che coraggiosamente usano il loro corpo per sbarrare la strada ai mezzi corazzati costringendoli a fare dietrofront. Sebbene le immagini non debbano ingannare sulla reale portata dell’avanzata russa, hanno un fortissimo impatto sul morale della resistenza civile, che in questi giorni si è dimostrata decisiva a rallentare l’invasione.