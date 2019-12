Giornalista esulta in diretta per aver vinto il primo premio alla lotteria | VIDEO

È diventato virale il video che mostra una giornalista mentre esulta in diretta tv per aver vinto il primo premio alla lotteria.

Il fatto è avvenuto domenica 22 dicembre quando Natalia Escudero, giornalista dell’emittente spagnola Rtve, ha iniziato improvvisamente a urlare, mentre si trovava in collegamento con alcuni colleghi in studio.

La reporter, infatti, aveva appena scoperto di essere la vincitrice della lotteria natalizia spagnola El Gordo, il gioco più ricco del mondo, che quest’anno ha distribuito premi per un totale di 2,24 miliardi di euro.

“Domani non vengo a lavorare, domani non vengo a lavorare!” sono state le parole urlate della giornalista, facendo credere ai suoi colleghi e anche ai telespettatori di aver vinto il primo premio.

La Escudero, in realtà, ha successivamente scoperto di aver vinto uno dei premi minori, ovvero “solo” 5mila euro.

Una rivelazione, che ha fatto infuriare i telespettatori, i quali si sono sentiti presi in giro dalla giornalista, e che ha costretto la stessa Escudero a dover chiedere scusa.

Sul suo profilo Twitter, infatti, la reporter ha scritto: “Nei miei 25 anni di carriera come giornalista ho sempre lavorato a testa alta e la coscienza tranquilla. È triste che Natalia Escudero sia oggi la giornalista manipolatrice e bugiarda di Rtv”.

Successivamente, in un altro tweet, la Escudero ha aggiunto: “Mi scuso ancora per la confusione che ho trasmesso e ribadisco che domani non lavorerò perché celebrerò quel pizzico di fortuna andando in vacanza”.

