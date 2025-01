L'uomo più ricco del mondo ha ospitato in una diretta su X il capo di AfD, invitando i tedeschi a votare per il partito definito "l'unica speranza per la Germania"

La diretta tra l’uomo più ricco del mondo e patron, tra gli altri, di Tesla e SpaceX (Starlink), Elon Musk, e la leader dell’estrema destra tedesca di Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, andata in onda ieri su X, è arrivata a voler riscrivere la storia, quando l’imprenditrice di Gütersloh ha dichiarato che “Hitler era un comunista”.

La decisione di Elon Musk di sostenere AfD, da lui definito “l’unica speranza per la Germania”, gli è costata molte critiche in Europa e persino la minaccia di un’indagine a livello comunitario sul rispetto del Digital Services Act e del Bundestag per finanziamento illecito. Ma il patron di X è andato avanti comunque e ha offerto la sua piattaforma social ad Alice Weidel, candidata come cancelliera al posto del socialdemocratico Olaf Scholz, come palcoscenico prima delle elezioni anticipate previste il prossimo 23 febbraio.

“Hitler era un comunista”

“Benvenuti alla conversazione con Alice Weidel, che al momento è la candidata principale per governare la Germania, credo”, ha esordito Musk aprendo gli 85 minuti di diretta con la leader di AfD, che secondo gli ultimi sondaggi pubblicati da YouGov potrebbe superare il 21 per cento alle urne. Ma tra risatine, ringraziamenti e apprezzamenti reciproci, la conversazione è sembra più che un’intervista una chiacchierata tra amici.

Parlando in un inglese fluente, Alice Weidel ha espresso gratitudine per il sostegno offerto da Elon Musk al suo partito, affermando che la conversazione con l’uomo più ricco del mondo era la prima occasione concessale in 10 anni di dire la propria senza essere interrotta da media, a suo dire, prevenuti nei confronti suoi e di AfD. “Le persone amano censurare le cose con cui non sono d’accordo”, ha concordato Musk dopo che entrambi hanno paragonato il trattamento riservato all’estrema destra tedesca da media e politici in Germania ed Europa alla censura nazista dei tempi di Adolf Hitler.

Ma è proprio sul dittatore che i toni della conversazione sono diventati surreali. A metà della diretta infatti, Elon Musk ha chiesto ad Alice Weidel di rispondere alla rappresentazione offerta dai media dell’AfD come di un partito “in qualche modo associato al nazismo o qualcosa del genere”. “Grazie per la domanda”, ha risposto la leader dell’estrema destra tedesca, che “da economista” si è poi lanciata in una totale riscrittura della storia.

“Come dice la parola stessa, i nazionalsocialisti erano socialisti”, ha spiegato Alice Weidel a Elon Musk, che si è sentito di concordare: “Certo, hanno nazionalizzato tutto come pazzi!”. “Assolutamente”, ha ribattuto la leader di AfD, secondo cui Hitler “era comunista e si considerava socialista”. Quindi Weidel ha elencato le “colpe” del regime: “Hanno imposto tasse altissime e, come hai detto bene prima, nazionalizzato l’industria”. “Il più grande successo dopo quell’epoca terribile della nostra storia è stato etichettare Adolf Hitler come di destra e conservatore. Era esattamente l’opposto. Non era un conservatore. Non era un libertario. Era un comunista socialista. Punto. Non ci sono altri commenti su questo. E noi siamo esattamente l’opposto. Siamo un partito libertario e conservatore”, ha concluso Weidel, mentre Musk continuava a concordare: “Certo, certo”.

Ma la leader di AfD ha fatto di più, attribuendo l’antisemitismo alla sinistra, addirittura palestinese. “Basta guardare le discussioni sorte dopo il terribile attacco di Hamas a Israele. Solo i palestinesi di sinistra criticano le politiche attuali”, ha detto Weidel a Musk. “Quindi c’è un antisemitismo profondamente radicato all’interno del movimento di sinistra ed è sempre stato così. Anche Adolf Hitler giocava con l’invidia degli altri perché allora in Germania gli ebrei erano persone molto istruite, colte e di successo. Lui sfruttò l’invidia contro queste persone ed è una tipica misura socialista. Con Stalin e l’Unione sovietica avvenne proprio la stessa cosa. Quindi (Hitler, ndr) non era altro che un socialista antisemita. Noi siamo esattamente l’opposto”.

“Salvare la Germania di oggi”

Al di là delle discussioni sugli alieni, sull’esistenza di Dio e sulla necessità di colonizzare Marte per salvare l’umanità, che hanno occupato metà della conversazione, il cuore della diretta è stato dedicato interamente alla critica della politica dei precedenti governi della Germania. Su questo punto Weidel e Musk hanno subito convenuto che il Paese è stato paralizzato da una politica energetica “folle” e “distruttiva”, da una burocrazia “odiosa”, da un sistema dell’istruzione “fallimentare” e da una politica “irragionevole” sull’immigrazione ormai “fuori controllo”.

A una domanda retorica della leader di AfD sull’eccessiva burocrazia in Germania, il patron di Tesla ha risposto ricordando gli ostacoli burocratici che ha dovuto superare per aprire lo stabilimento per la produzione auto elettriche in Brandeburgo, vicino Berlino. “Penso che la nostra autorizzazione contasse 25mila pagine e dovevano essere tutte stampate su carta”, ha detto Musk a Weidel, che si è ben guardata dal ricordare la strenua opposizione sua e del suo partito non solo al settore delle auto elettriche ma anche alla costruzione dell’impianto Tesla in Germania. “E poi ne dovevano essere fatte molte, molte copie. Quindi era letteralmente un camion di carta”.

Per quanto riguarda l’energia poi, l’uomo più ricco del mondo e la leader di AfD si sono trovati d’accordo sulla necessità di puntare sul nucleare invece di abbandonarlo come hanno fatto prima la cancelliera cristiano-democratica Angela Merkel e poi il suo successore socialdemocratico Olaf Scholz. “Quando ho visto che la Germania stava spegnendo le centrali elettriche dopo essere stata tagliata fuori dalle forniture di gas dalla Russia, ho pensato: questa è una delle cose più folli che abbia mai visto”, ha dichiarato Musk.

Entrambi poi hanno criticato “l’ipocrisia dei politici tedeschi verso Elon” e sottolineato come “la libertà di parola” sia “precondizione della democrazia”, tornando a parlare di Hitler per criticare “la censura estrema” subita dal suo partito e da chi come Musk lo sostiene. Qui Weidel si è lanciata in un’altra prova di riscrittura della storia, affermando che il dittatore nazista “non avrebbe mai avuto successo” se non avesse prima “cancellato la libertà di parola”, dimenticando che Hitler arrivò al potere nel 1933 con un accordo politico successivo alle elezioni e che soltanto dopo impose la dittatura.

Ma tornando al giorno d’oggi, Musk e Weidel hanno poi discusso del conflitto in Ucraina, che potrebbe degenerare in una guerra nucleare. “Voglio avere leader forti in Germania”, ha detto la leader di AfD. “Questa è anche la mia speranza in Donald Trump e nella vostra amministrazione che mettiate fine a quella terribile guerra([in Ucraina, ndr), a questa inutile morte di giovani ogni giorno, il più velocemente possibile, perché gli europei non possono”.

“Penso che il presidente Trump risolverà quel conflitto molto rapidamente”, ha però assicurato Musk. “Come hai sottolineato, è in una sorta di stallo da qualche anno. E tutto ciò che è successo negli ultimi anni è che centinaia di migliaia di persone sono morte, ma senza alcun guadagno. E più a lungo va avanti questo conflitto, più l’Ucraina si indebolisce rispetto alla Russia. L’Ucraina è un Paese molto più piccolo. Semplicemente non può permettersi quelle perdite rispetto alla Russia, più a lungo si trascina, peggio è per l’Ucraina”.

Per tutti questi motivi, l’uomo più ricco del mondo appoggia Weidel e il suo AfD. “Il popolo americano chiede un cambiamento. La mia raccomandazione al popolo tedesco è di fare lo stesso: raccomando vivamente che la gente voti per l’AfD”, ha detto Musk. “Penso che Alice Weidel sia una persona molto ragionevole. E spero che la gente possa capire solo da questa conversazione che non viene proposto nulla di scandaloso, solo buon senso. Quindi, in effetti, come ho detto pubblicamente, penso che solo AfD possa salvare la Germania”.