Germania, un uomo accoltella 4 persone in Baviera: uccisi un 41enne e un bambino di due anni

Almeno due persone, un uomo di 41 anni e un bambino di due, sono state uccise e altrettante sono rimaste ferite oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, in un parco nella località di Aschaffenburg, in Baviera, a circa 40 chilometri da Francoforte sul Meno, in Germania, dopo essere state aggredite da un uomo di 28 anni, di nazionalità afghana, successivamente arrestato dalla polizia locale.

L’aggressione, secondo la prima ricostruzione delle autorità locali, è avvenuta intorno alle 11:45 all’interno del parco Schöntal di Aschaffenburg, dove il sospetto ha aggredito le vittime con un coltello. I servizi ferroviari della città, secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, sono stati temporaneamente sospesi mentre il sospettato cercava di fuggire lungo i binari. L’uomo però, secondo la polizia, è stato in seguito “arrestato nelle immediate vicinanze della scena del crimine”, dove gli agenti hanno anche trovato un testimone.

Non è chiaro al momento il movente del gesto né se il responsabile conoscesse le vittime, tra cui figurano anche due persone gravemente ferite, già ricoverate in ospedale. La polizia locale ha chiesto a eventuali ulteriori testimoni di farsi avanti ma non ha rilasciato alcun’altra informazione sull’identità delle vittime o del sospettato. Al momento le autorità tedesche escludono il movente terroristico.

L’aggressione si inserisce comunque nel quadro di una serie di violenti attacchi avvenuti negli scorsi mesi in Germania, che hanno sollevato diverse preoccupazioni sulla sicurezza del Paese e fomentato nuove tensioni contro i migranti da parte dell’estrema destra in vista delle elezioni anticipate fissate il prossimo 23 febbraio.