Le elezioni anticipate si terranno in Germania domenica 23 febbraio 2025 dopo lo scioglimento della “coalizione semaforo” tra Spd, Verdi e Liberali che dal 2021 sosteneva il cancelliere Olaf Scholz. La conferma è arrivata al portale Politico.eu e all’agenzia di stampa francese Afp da fonti vicine ai principali partiti tedeschi.

Dopo diversi giorni di stallo infatti, Spd, Verdi e Liberali hanno concordato una data con il principale partito d’opposizione, i cristiano-democratici conservatori della Cdu/Csu guidati da Friedrich Merz. Intanto però il cancelliere socialdemocratico chiederà la fiducia al Bundestag, la camera bassa del Parlamento, il prossimo 16 dicembre.

Il voto dei deputati avrà luogo due giorni dopo la presentazione della mozione di fiducia da parte della maggioranza. La mossa mira a fare chiarezza in Parlamento dopo la rottura della “coalizione semaforo” guidata da Scholz, che ha gettato la più grande economia europea, già in gravi difficoltà a causa dell’inflazione e del rialzo dei prezzi energetici, in una crisi politica senza precedenti.

Il cancelliere, ormai a capo di un governo di minoranza con i soli Verdi, aveva inizialmente fissato il voto di fiducia per il 15 gennaio in previsione di elezioni anticipate da fissare a marzo. Ma a causa della pressione di tutti i partiti per accelerare il passo, Scholz ha dovuto fare marcia indietro e affidare il compito di fissare la data ai gruppi parlamentari del suo Spd e dei conservatori della Cdu/Csu, il primo partito di opposizione dato per favorito dai sondaggi.