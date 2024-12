Un gruppo di artisti, attivisti e accademici ha lanciato un appello urgente in solidarietà con i manifestanti che protestano in Georgia contro il governo del premier Irakli Kobakhidze che, dopo le contestate elezioni dello scorso ottobre, ha sospeso i negoziati di adesione all’Unione europea, provocando proteste di massa nella capitale Tbilisi, represse duramente dalle autorità. TPI condivide il testo dell’appello a favore della democrazia georgiana. Di seguito la versione integrale:

Questo è un appello urgente a schierarsi dalla parte del popolo della Georgia che ha riempito le strade negli ultimi sette giorni di fronte alla crescente repressione dello Stato. Noi, un gruppo di artisti, attivisti e accademici, chiediamo la vostra solidarietà e il vostro sostegno finanziario. Il vostro contributo andrà direttamente alle forniture essenziali per i manifestanti:

Equipaggiamento di autodifesa come mascherine e occhialetti protettivi

Kit di pronto soccorso

Cibo e acqua



Per favore, fai una donazione qui e condividi questo appello nella tua cerchia fidata.

Queste proteste sono un potente esempio di mobilitazione spontanea, auto-organizzata e di base che chiede il rilascio dei cittadini detenuti e nuove elezioni. Non sono finanziati o guidati da alcun partito politico, ma da cittadini comuni che esercitano i propri diritti civili e difendono il proprio futuro democratico collettivo.

Durante le proteste, il popolo ha sopportato l’incessante brutalità della polizia, inclusi arresti di massa, l’uso di idranti e gas lacrimogeni e le continue molestie da parte dei reparti antisommossa. Nonostante ciò, rimane saldo. Mettendo a rischio il proprio benessere fisico e i propri precari mezzi di sussistenza, molti hanno scioperato o lasciato il lavoro e continuano a resistere alla svolta oppressiva e autoritaria di questo regime politico.

L’escalation di questa crisi riflette anni di allargamento dell’ingiustizia politica e sociale. Mentre gran parte dei media locali e stranieri riducono la cornice del conflitto a una semplice dicotomia tra Unione europea e Russia, la realtà sul campo è molto più complessa. L’attuale governo guidato dal partito “Sogno Georgiano” ha coltivato un mostro ibrido di controllo autoritario per garantire il profitto privato:

Mentre si appropria della terminologia imperialista antioccidentale con il pretesto di garantire la sovranità nazionale, il governo porta avanti contemporaneamente politiche economiche neoliberiste, inclusa la privatizzazione aggressiva della terra e delle risorse da parte di investitori stranieri e locali, erodendo sia la democrazia che il panorama sociale ed ecologico del Paese;

Mentre l’introduzione della “legge sugli agenti stranieri” era apertamente mirata a reprimere i movimenti di resistenza di base contro l’estrattivismo dilagante, il governo apre contemporaneamente la strada a politiche economiche che accolgono le società offshore esentasse;

L’esecutivo alimenta il populismo misogino e approva leggi omofobe per polarizzare la società e consolidare il proprio potere, in particolare al di fuori della capitale;

Il governo ha bisogno di ricorrere ad azioni palesemente illegali, come i brogli elettorali o l’auto-proclamata vittoria in un caso giudiziario presentato dalla presidente Salome Zurabishvili e tuttora in fase di giudizio, che da sola mina l’aspirazione costituzionale della Georgia all’integrazione nell’Ue



Questo momento è di fondamentale importanza. Se la protesta non riesce a soddisfare le sue richieste fondamentali di tenere nuove elezioni e il rilascio dei detenuti, il Paese rischia di precipitare in una realtà in cui le sue strutture politiche e legali collasseranno completamente, portando a una crisi a lungo termine dalla quale potrebbero volerci decenni per riprendersi. Uniamo invece i nostri sforzi per sostenere il popolo georgiano nella lotta contro l’oppressione, con la speranza che queste proteste aprano la strada a un cambiamento duraturo.

Per favore, fate una donazione oggi per assicurare forniture e risorse urgenti ai manifestanti.

Per favore, condividete questo appello con altri che potrebbero essere interessati.

A causa della continua oppressione e del crescente numero di arresti, gli autori di questo appello hanno scelto di rimanere anonimi e di farlo circolare solo tra persone fidate.

Solidarietà.