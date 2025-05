A oltre 600 giorni dagli attentati terroristici condotti da Hamas e dalla Jihad islamica il 7 ottobre 2023 in Israele e dall’inizio della guerra a Gaza, le vittime registrate nella Striscia hanno ormai superato i 54mila morti. Malgrado questo però continua la nuova offensiva lanciata da Israele nel territorio costiero palestinese, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte della Striscia. Proseguono però anche i colloqui per arrivare a una tregua con Hamas anche se peggiorano di giorno in giorno le condizioni della popolazione civile, con il prolungato blocco dell’afflusso degli aiuti umanitari. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 29 maggio 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. [Seguici anche su Instagram].

DIRETTA

In aggiornamento