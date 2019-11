È stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra Gaza e Israele, mentre il bilancio dei raid israeliani si aggrava con almeno 32 palestinesi morti e oltre 100 feriti.

L’accordo per un immediato cessate il fuoco è arrivato nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre grazie alla determinante mediazione dell’Egitto. L’intesa, che prevede uno stop alle ostilità a partire dalle 5,30 ore locali (le 4,30 in Italia), è stata confermata anche dalla Jihad islamica.

Ancora tensione in Medio Oriente, 350 missili lanciati da Gaza verso Israele, che risponde con raid aerei: almeno 22 i morti

“L’occupazione (Israele) ha accettato le condizioni dettate dalla resistenza” ha affermato il portavoce Mussab al-Breim alla radio pubblica israeliana Kan.

“Alla calma risponderemo con la calma. La Jihad islamica ha subito un duro colpo” è quanto dichiarato invece dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, il quale ha precisato che “Israele non esiterà a colpire chiunque lo minacci”.

All’accordo per il cessate il fuoco ha partecipato anche l’Onu così come dichiarato dall’inviato della Nazioni Unite Nickolay Mladenov secondo il quale “le prossime ore e giorni saranno critiche”.

Tutti – ha aggiunto su Twitter – devono mostrare massimo controllo e fare la loro parte per impedire un bagno di sangue. Il Medio Oriente non ha bisogno di nuove guerre”

#BREAKING: #Egypt and the #UN worked hard to prevent the most dangerous escalation in and around #Gaza from leading to #war. The coming hours and days will be critical. ALL must show maximum restraint and do their part to prevent bloodshed. The #MiddleEast does not need more wars

— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 14 novembre 2019