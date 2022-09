Regno Unito, oggi i funerali della Regina Elisabetta II: la diretta live

Oggi, lunedì 19 settembre, il Regno Unito e il mondo intero daranno l’estremo saluto alla Regina Elisabetta II, la sovrana d’Inghilterra scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni: di seguito la diretta live dei funerali della regina.

Funerali Regina Elisabetta: la diretta live

Il programma

Terminata la veglia funebre, iniziano i preparativi all’Abbazia di Westminster di Londra, dove si terranno i funerali della Regina Elisabetta (qui le informazioni su dove vederli in streaming e in tv), con il Big Ben che alle ore 9 locali (le 10 in Italia) suona i rintocchi in maniera nitida.

Alle ore 10,30 locali (le 11,30 in Italia), la bara della sovrana viene spostata su un carro militare dal Parlamento all’Abbazia di Westminster.

La processione, guidata da Re Carlo III e dagli altri membri della famiglia reale, è accompagnata da militari. Alle 11 (le 12 in Italia) iniziano i funerali, presieduti dall’arcivescovo di Canterbury. Al termine delle esequie il feretro è posto nuovamente su un carro militare che attraversa Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, per arrivare a Wellington Arch.

Il feretro, poi, viene riportato al castello di Windsor per poi arrivare alla Cappella di San Giorgio, dove la Regina Elisabetta II verrà seppellita alla presenza dei membri della famiglia reale.