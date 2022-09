A che ora iniziano i Funerali della Regina Elisabetta II: l’orario d’inizio della cerimonia

A che ora iniziano i Funerali della Regina Elisabetta II, in programma oggi – lunedì 19 settembre 2022 – a Londra? La cerimonia funebre inizierà alle ore 11 locali (le 12 in Italia). La cerimonia si svolgerà presso l’abbazia di Westminster, dove la salma della sovrana sarà portata in processione, per poi. concludersi con la sepoltura privata presso la Cappella di San Giorgio. Alle ore 10,45 (locali) la bara della regina verrà trasportata all’Abbazia di Westminster, spostata su un carro militare trainato da giovani militari della Marina, invece dei cavalli. La processione, guidata da re Carlo, insieme ai membri della Famiglia reale, sarà simile a quella già vista per il funerale della principessa Diana e, più di recente, del principe Filippo.

Durata

Ma quanto durano (durata) i funerali della Regina Elisabetta II? La cerimonia in chiesa durerà un’ora esatta e sarà presieduta dal decano di Westminster e dall’arcivescovo di Canterbury. Al termine del servizio funebre, ci saranno due minuti di silenzio nazionale. La bara della regina sarà quindi trasferita nuovamente sul carro militare, e il corteo funebre reale percorrerà Parliament Square, Whitehall, Constitution Hill, The Mall e Buckingham Palace, fino a Wellington Arch, dove arriverà alle ore 13 (le 14 in Italia). Poi la bara inizierà il suo ultimo viaggio verso Windsor, il castello dove la regina ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, fino alla sua ultima dimora, presso la Cappella di San Giorgio, dove arriverà alle 15,15 (locali).

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora iniziano i funerali della Regina Elisabetta II, ma dove vederli in diretta tv e live streaming? Il funerale sarà trasmesso in diretta tv su BBC One, BBC News, Sky News e da tutti i canali all news internazionali. In Italia l’evento sarà coperto in diretta dalla Rai con uno speciale Tg1, ma anche da Mediaset, oltre che dai canali all news come Rai News 24, SkyTg24 e TgCom24. Su Rai 1 la telecronaca dell’evento sarà a cura del Tg1 e, visto il clamore dell’evento, la conduzione dovrebbe essere affidata alla sua direttrice Monica Maggioni. Su Canale 5, a partire dalle ore 11, “Verissimo” in collaborazione con “Tg5” presenta: “The Queen – Addio alla Regina” con Silvia Toffanin. Anche il TgLa7 seguirà in diretta dalle 11 con il direttore Enrico Mentana. Real Time seguirà in diretta integrale da Londra, dalle 10 alle 18, è al Canale 31 del Digitale Terrestre. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite le varie piattaforme gratuite come RaiPlay.it, MediasetPlay.it, il sito di SkyTg24 e su discovery+. Ovviamente tutto sarà seguito anche dagli altri media – come noi di TPI – con delle dirette testuali e video. Si prevede che il funerale sarà seguito da circa 25 milioni di persone nel Regno Unito e 350 milioni nel mondo, in pratica l’evento televisivo più seguito al mondo.