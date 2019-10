Un funerale si trasforma in un’intossicazione da hashish di gruppo

In Germania i partecipanti a un funerale sono rimasti intossicati dopo aver mangiato una torta all’hashish, servita accidentalmente dagli chef del ricevimento.

A rivelarlo è l’agenzia statunitense Associated Press. Il bizzarro incidente è avvenuto a Wiethagen, nella Germania orientale, dove i parenti del defunto erano entrati in un ristorante per prendere un caffè e una torta, come da tradizione in Germania. Dopo aver mangiato, 13 persone hanno avvertito un forte senso di nausea e di vertigini, tanto da essere portati in ospedale.

La polizia di Rostock ha fatto sapere che l’impiegata del ristorante incaricata delle torte aveva chiesto alla figlia di 18 anni di cuocerne una.

Quando la madre è andata a prendere la torta per gli ospiti del funerale, ha prelevato dal frigo quella sbagliata: era una torta all’hashish, che la ragazza aveva preparato per un’occasione diversa, e così tutti gli ospiti sono rimasti intossicati.

Adesso gli agenti stanno indagando sulla ragazza di 18 anni.

Una messa stupefacente: marijuana al posto dell’incenso, parroco e fedeli in ospedale

