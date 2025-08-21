È morto Frank Caprio, il giudice dei processi diventati virali su Youtube

Aveva 88 anni e da tempo era malato di tumore al pancreas

È morto all’età di 88 anni Frank Caprio, il giudice statunitense di origini italiane, diventato celebre per i suoi processi diventati virali sul web. L’annuncio della sua scomparsa è stata data dalla famiglia sulla pagina Instagram del giudice, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas. “Non sarà ricordato solo per il ruolo in tribunale ma anche come marito, padre, nonno, bisnonno e amico affettuoso. La sua eredità continua a vivere negli innumerevoli atti di gentilezza che ha ispirato. In suo onore, possiamo ognuno sforzarci di portare un po’ più di compassione nel mondo, proprio come ha fatto lui ogni giorno”.

Giudice capo del tribunale municipale di Providence, capitale del Rhode Island, e presidente del Consiglio dei governatori dello Stato, Frank Caprio è divenuto celebre grazie al programma Caught in Providence, che mostrava le udienze da lui presiedute. Il giudice era apprezzato per la sua umanità, messa al servizio delle sentenze che pronunciava. Veniva soprannominato, infatti, il “giudice dal cuore grande” Nato e cresciuto a Federal Hill, Caprio era figlio di Antonio, fruttivendolo emigrato da Teano (Caserta), e di una madre statunitense con origini italiane.