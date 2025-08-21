Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:55
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

È morto Frank Caprio, il giudice dei processi diventati virali su Youtube

Immagine di copertina

Aveva 88 anni e da tempo era malato di tumore al pancreas

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È morto all’età di 88 anni Frank Caprio, il giudice statunitense di origini italiane, diventato celebre per i suoi processi diventati virali sul web. L’annuncio della sua scomparsa è stata data dalla famiglia sulla pagina Instagram del giudice, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas. “Non sarà ricordato solo per il ruolo in tribunale ma anche come marito, padre, nonno, bisnonno e amico affettuoso. La sua eredità continua a vivere negli innumerevoli atti di gentilezza che ha ispirato. In suo onore, possiamo ognuno sforzarci di portare un po’ più di compassione nel mondo, proprio come ha fatto lui ogni giorno”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Judge Frank Caprio (@therealfrankcaprio)

Giudice capo del tribunale municipale di Providence, capitale del Rhode Island, e presidente del Consiglio dei governatori dello Stato, Frank Caprio è divenuto celebre grazie al programma Caught in Providence, che mostrava le udienze da lui presiedute. Il giudice era apprezzato per la sua umanità, messa al servizio delle sentenze che pronunciava. Veniva soprannominato, infatti, il “giudice dal cuore grande” Nato e cresciuto a Federal Hill, Caprio era figlio di Antonio, fruttivendolo emigrato da Teano (Caserta), e di una madre statunitense con origini italiane.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’Idf dà il via alle operazioni per occupare Gaza. Guterres: “Cessate il fuoco immediato"
Esteri / Summit in Alaska Trump-Putin: l’amicizia ritrovata, nonostante il mandato di arresto internazionale
Esteri / Il fratello del giornalista ucciso a Gaza: "Hanno ucciso Anas perché mostrava la carestia"
Ti potrebbe interessare
Esteri / L’Idf dà il via alle operazioni per occupare Gaza. Guterres: “Cessate il fuoco immediato"
Esteri / Summit in Alaska Trump-Putin: l’amicizia ritrovata, nonostante il mandato di arresto internazionale
Esteri / Il fratello del giornalista ucciso a Gaza: "Hanno ucciso Anas perché mostrava la carestia"
Esteri / Ariel Toaff: "Siamo ignobilmente complici di Netanyahu"
Esteri / Il testamento di Al Sharif, il giornalista di Al Jazeera ucciso a Gaza dall'Idf
Esteri / Raid israeliano uccide cinque giornalisti a Gaza: "Erano terroristi"
Esteri / La morte del “Pelè della Palestina” indigna il mondo del calcio: Salah e Cantona contro Uefa e Israele
Esteri / Ok al piano di Netanyahu: Israele occuperà Gaza City. L’Onu: “Si fermi immediatamente”
Esteri / Reportage TPI – Così Zohran Mamdani vuole trasformare New York City
Esteri / L’accordo sui dazi tra Usa e Ue visto da Pechino
Ricerca