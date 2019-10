Francia, uomo asserragliato al museo di Saint-Raphael: arrestato

Un uomo è stato arrestato oggi, 23 ottobre, a Saint Raphael, paese nel Sud della Francia, dopo che si era asserragliato al museo archeologico. La facciata del museo è stata imbrattata da minacciose scritte in arabo. Una di queste dice: “Il museo diventerà un inferno”.

Secondo France Bleu, è stata una donna delle pulizie a dare l’allerta dopo che non è stata in grado di aprire la porta del museo quando è entrata in carica. L’uomo si è rifiutato per molte ore di arrendersi e persino di comunicare con la polizia che era intervenuta sul posto.

L’uomo è stato fermato nell’intervento di un’unità speciale del Raid, le teste di cuoio francesi, proveniente appositamente da Nizza per procedere al blitz. L’individuo non era armato e con sé non tratteneva ostaggi.

Al momento del fermo non ci sono state violenze né feriti. Accertamenti sono attualmente in corso all’interno del museo archeologico di Saint-Raphael.

Secondo una fonte vicina all’inchiesta, citato da Bfmtv, la pista che seguono gli inquirenti è quella di “un gesto di una persona sbilanciata”, soprattutto perché l’indagato ha agito in solitaria e nn aveva ostaggi con sé.

Classificato monumento storico, questo museo archeologico situato in rue de la Vieille Eglise, nel cuore della vecchia Saint Raphael, è uno spazio espositivo di 800 metri quadri, con una chiesa romanica adiacente.

