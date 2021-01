Due pasti al giorno a un euro l’uno: la promessa di Macron agli studenti universitari

Due pasti al giorno a un euro l’uno: la promessa di Macron agli studenti

Dopo la manifestazione degli studenti dell’Università Paris-Saclay contro la chiusura delle Università, il presidente francese Emmnauel Macron ha annunciato una serie di misure per favorire il ritorno negli atenei. Parlando durante un incontro con 14 studenti, Macron ha dichiarato che gli universitari potranno recarsi in facoltà almeno una volta a settimana (in aule riempite al massimo al 20 per cento della capienza) e avere due pasti al giorno nei ristoranti dell’Università al prezzo di un euro.

Una misura in precedenza prevista solo per i beneficiari di borse di studio, e che adesso dovrebbe essere estesa anche agli altri. “Uno studente deve avere gli stessi diritti di un lavoratore salariato. Se ne ha bisogno, deve poter venire all’Università almeno una volta a settimana” ha dichiarato il presidente francese durante l’incontro a Paris Saclay. Le proteste contro il governo erano esplose dopo che il primo ministro Jean Castex aveva annunciato il ritorno alle lezioni in presenza solo per gli studenti del primo anno a partire dal 25 gennaio, quando è prevista una parziale apertura degli atenei.

In relazione alle difficoltà manifestate dagli studenti a partire dal mese di settembre, dalla perdita del lavoro ai disturbi psicologici dovuti all’isolamento, il presidente francese ha anche annunciato che gli universitari in difficoltà potranno avere a disposizione uno psicologo dal mese di febbraio.

Leggi anche: 1. Turchia-Francia, cosa si nasconde dietro lo scontro tra Erdogan e Macron 2. Germania, sette infermieri che hanno rifiutato il vaccino sono stati licenziati; 3. Tragedia a Venezia: un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Disputare le Olimpiadi di Tokyo quest’estate, senza pubblico, non ha senso. Ecco un’idea alternativa Fauci: “Liberatorio poter tornare a parlare di scienza. La mancanza di sincerità è costata vite umane” Il cane che aspetta per giorni il padrone malato fuori dall'ospedale