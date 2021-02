Francia, da settembre assorbenti gratis per le studentesse

Dopo la Scozia anche la Francia si appresta a garantire gratuitamente gli assorbenti alle studentesse. Dal mese di settembre questi saranno infatti disponibili gratis in appositi distributori in tutte le università e le residenze studentesche. Ad annunciarlo oggi è stata la ministra per l’Insegnamento superiore e la Ricerca, Frédérique Vidal. “Puntiamo a mettere in funzione 1.500 distributori di assorbenti e una gratuità per tutti al rientro nelle facoltà a settembre”, ha detto la ministra durante un incontro con gli studenti a Poitiers, nella Francia centro-occidentale.

Il presidente francese Emmanuel Macron aveva assunto l’impegno di garantire la gratuità degli assorbenti per le studentesse lo scorso dicembre. Ora l’annuncio ufficiale, che arriva dopo un lavoro di concertazione fra la ministra Vidal, i parlamentari e le rappresentanze studentesche.

La decisione del governo francese punta a contrastare la precarietà delle giovani universitarie. Secondo uno studio citato dall’Ansa, in Francia un terzo delle studentesse sarebbe in difficoltà ad acquistare i prodotti di igiene intima. A fine novembre la Scozia è stata il primo Paese al mondo a prendere la decisione di fornire assorbenti gratis non solo nelle università, ma in tutti gli edifici pubblici.

