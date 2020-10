Covid, Flavio Briatore riapre il Billionaire di Dubai

Flavio Briatore non si arrende e annuncia via social la riapertura del Billionaire di Dubai. “In bocca al lupo Billionaire”, scrive l’imprenditore. “Domani l’apertura ufficiale”. Nella fotografia pubblicata su Instagram, c’è tutto lo staff composto da cameriere, segretari e chef, tutti schierati e con la mascherina, pronti a ripartire dal 30 ottobre dopo la chiusura imposta dall’emergenza Coronavirus.

La notizia nel complesso non ha suscitato tanti commenti negativi, dopo le polemiche di quest’estate relative al Billionaire in Sardegna, frequentato da tantissimi vip. L’unico grattacapo al momento per Briatore sembra essere l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, ancora inquilina del Grande Fratello Vip completamente rapita da Pierpaolo Pretelli.

