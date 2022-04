“Finirà tutto con un attacco nucleare”: i dibattiti sulla tv di stato russa

“Finirà tutto con un attacco nucleare”. Diventano sempre più cupi i toni sui talk della televisione russa, dove ormai si discute apertamente di una possibile svolta nucleare alla guerra in Ucraina.

L’ultimo esempio è quello della direttrice dell’emittente Russia Today, intervenuta alla puntata di martedì scorso della trasmissione condotta dal noto presentatore Vladimir Solovyov, uno dei giornalisti considerati più vicini a Vladimir Putin. “O perdiamo l’Ucraina o inizia la terza guerra mondiale”, le parole di Margarita Simonyan, andate in onda sulla televisione pubblica russa. “Personalmente, ritengono che quella della terza guerra mondiale sia l’alternativa più realistica. Conoscendo noi e il nostro leader, Vladimir Vladimirovich Putin, sapendo come funziona tutto qui intorno, è impossibile, non c’è alcuna possibilità, che ci arrenderemo”, ha continuato la direttrice di Russia Today, secondo quanto riportato dalla giornalista del Daily Beast Julia Davis.

“Tutto finirà con un attacco nucleare, per me è più probabile dell’altro scenario. Lo dico con grande orrore, da un lato, ma dall’altro, con la consapevolezza che la situazione è quella che è”. “Ma andremo in paradiso, mentre loro semplicemente schiatteranno”, la replica di Soloyvov. “Moriremo tutti un giorno”, la replica di Simonyan.