Un web designer ha chiamato suo figlio HTML

Filippine, web designer chiama il figlio HTML: il nome fa il giro della Rete

Nelle Filippine un web designer ha chiamato il figlio appena nato HTML, acronimo di Hypertext Markup Language, il linguaggio utilizzato per la costruzione di pagine internet.

Il piccolo, nato lo scorso 10 giugno al Medical Mission Group Cooperative Hospital di Bulacan, è diventato una star del web con la foto di benvenuto al bambino, postata dalla zia di HTML, che in poche ore ha ottenuto 12mila reazioni, 2.500 commenti e oltre 9mila condivisioni.

Nella famiglia di HTML, però, i nomi particolari non sono inusuali. Il padre del bambino, infatti, si chiama Macaroni ‘85, mentre le sue sorelle sono state registrate all’anagrafe come Spaghetti ‘88 e Sincerely Yours ‘98.

HTML ha due fratelli, che si chiamano Cheese Pimiento e Parmesan Cheese, mentre per i suoi due cuginetti sono stati scelti i nomi di Design e Research.

La singolare scelta ha provocato diverse reazioni sul web, tra chi ha commentato divertito e chi, invece, ha criticato la decisione dei suoi genitori, sottolineando il fatto che HTML non sia un nome da umano e che questo potrebbe farlo soffrire una volta che sarà cresciuto.