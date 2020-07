Filippine: la foto shock del pipistrello gigante che ha spopolato sul web

Un pipistrello gigante: è la foto shock, scattata nelle Filippine, che sta spopolando sul web tra fake news, battute e dubbi sulla sua veridicità. Nell’istantanea si vede quello che sembrerebbe essere un pipistrello nella classica posizione a testa in giù: a impressionare, però, è la dimensione del volatile. Ma si tratta realmente di un pipistrello? A fare chiarezza ci ha pensato il sito Snopes, uno dei più autorevoli siti di fact-checking, che si era occupato di una storia simile già un anno fa. Secondo quanto ricostruito dal sito internet, l’animale raffigurato nella foto è molto probabilmente una volpe volante, appartenente alla famiglia dei megabat.

Chiamati anche pipistrelli della frutta o pipistrelli della frutta del Vecchio Mondo, sono animali non particolarmente pericolosi che si cibano di fichi e altri frutti, particolarmente diffusi in Indocina, in Indonesia e nell’Arcipelago delle Filippine. Questo animale raggiunge i 30 cm di altezza, mentre l’estensione alare può raggiungere 1,7 metri di larghezza. “Non siamo stati in grado di identificare la specie di pipistrello mostrata in questa immagine – si legge sul sito Snopes – ma viene spesso diffusa con didascalie quali “volpe volante dal capo dorato” (Acerodon jubatus). È possibile che questa immagine mostri in realtà un’altra specie di Megabat, chiamata “volpe volante malese” (Pteropus vampyrus)”.

