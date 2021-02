Australia, Facebook vieta la condivisione di news e link agli utenti

Con una decisione senza precedenti, Facebook ha deciso di vietare agli utenti australiani di condividere o visualizzare news sulla piattaforma, dopo l’approvazione da parte dell’Australia di un nuovo regolamento che impone alle piattaforme digitali di pagare per la condivisione di notizie.

Da questa mattina, per gli utenti australiani tutte le pagine Facebook dei siti di news locali o internazionali non sono più disponibili. Il governo australiano ha duramente criticato la scelta, dicendo che dimostra “l’immenso potere di mercato dei giganti digitali dei social”.

“La proposta di legge australiana”, si legge in un post ufficiale di Facebook, “fondamentalmente fraintende la relazione tra la nostra piattaforma e gli editori che la utilizzano per condividere contenuti di notizie. Ci ha lasciato di fronte a una scelta netta: tentare di rispettare una legge che ignora la realtà di questa relazione o smettere di consentire la condivisione di notizie sui nostri servizi in Australia. Con il cuore pesante, scegliamo quest’ultima strada”.