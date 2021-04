Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato ieri, martedì 6 aprile, ad Ankara il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rimasta per un momento in piedi in imbarazzo, non essendole stato riservato un posto accanto al capo di Stato ospite come quello destinato all’ex premier belga.

Recent de-escalation must be sustained and enhanced.

We have told @RTErdogan the EU is ready to put a concrete and positive agenda on the table.

Our engagement will be progressive, proportional and reversible.

We hope Turkey will seize this window of opportunity. pic.twitter.com/CR9xnqoaJJ

