Esteri

Il New York Times rivela il contenuto di alcune mail di Jeffrey Epstein: “Trump ha trascorso ore a casa mia con una delle ragazze”

Le mail smentiscono quanto dichiarato dal presidente Usa che aveva negato qualsiasi coinvolgimento o conoscenza del traffico sessuale

di Niccolò Di Francesco
Donald Trump trascorse “ore” a casa di Jeffrey Epstein con una ragazza descritta come una vittima del traffico sessuale del finanziere statunitense e “sapeva delle ragazze” di Epstein, morto suicida in carcere dopo l’accusa di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. È quanto si legge in una serie di email pubblicate dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera e rivelate da Cnn e New York Times. Tra le email pubblicate, anche uno scambio tra Epstein e il giornalista Michael Wolff in cui il finanziere afferma: “Ovviamente sapeva delle ragazze, visto che chiese a Ghislaine di smettere”.

Il presidente Usa ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento o conoscenza delle attività di traffico sessuale di Jeffrey Epstein, pur ammettendo di essere stato suo amico. “Queste nuove mail sollevano ampie domande su cosa altro sta nascondendo la Casa Bianca e la natura delle relazioni tra Epstein e il presidente” ha dichiarato Robert Garcia, capogruppo del Partito Democratico della commissione.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
