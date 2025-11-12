Donald Trump trascorse “ore” a casa di Jeffrey Epstein con una ragazza descritta come una vittima del traffico sessuale del finanziere statunitense e “sapeva delle ragazze” di Epstein, morto suicida in carcere dopo l’accusa di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori. È quanto si legge in una serie di email pubblicate dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera e rivelate da Cnn e New York Times. Tra le email pubblicate, anche uno scambio tra Epstein e il giornalista Michael Wolff in cui il finanziere afferma: “Ovviamente sapeva delle ragazze, visto che chiese a Ghislaine di smettere”.

Il presidente Usa ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento o conoscenza delle attività di traffico sessuale di Jeffrey Epstein, pur ammettendo di essere stato suo amico. “Queste nuove mail sollevano ampie domande su cosa altro sta nascondendo la Casa Bianca e la natura delle relazioni tra Epstein e il presidente” ha dichiarato Robert Garcia, capogruppo del Partito Democratico della commissione.