Elezioni Usa, Trump ha raddoppiato i voti nella comunità Lgbt rispetto al 2016

Elezioni Usa, rispetto al 2016 Trump raddoppia i voti nella comunità Lgbt

Mentre dopo due giorni di spoglio non si sa ancora chi è il vincitore delle elezioni Usa 2020, con Joe Biden e Donald Trump impegnati in un serrato testa a testa in alcuni Stati-chiave, un sondaggio del New York Times analizza il numero di voti ottenuto dai due candidati all’interno della comunità Lgbt. Il quadro che ne esce è che, mentre il candidato democratico ha avuto un successo schiacciante e anche scontato alla vigilia, la prestazione del presidente americano uscente non è stata poi così negativa. Anzi: Trump ha ottenuto esattamente il doppio dei voti dalla comunità di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali rispetto a quelli che aveva ottenuto alle elezioni del 2016.

Ma andiamo ai numeri: il sondaggio del quotidiano americano si basa sulle interviste fatte all’uscita dei seggi elettorali a un totale di 15.590 cittadini. Tra loro, il 7 per cento apparteneva alla comunità Lgbt. Di questa porzione di elettori, il 61 per cento ha votato per Biden, che ha concentrato buona parte della sua campagna elettorale nel manifestare sostegno agli omosessuali dicendo che “hanno bisogno di un partner alla Casa Bianca”. Il 28 per cento, però, ha votato per Trump. Si tratta di una percentuale molto alta, se consideriamo che nel 2016 – nella corsa alla Casa Bianca contro Hillary Clinton – il candidato repubblicano aveva ottenuto il 14 per cento dei voti della comunità Lgbt (il 78 per cento votò per Clinton). La metà.

Quest’anno, invece, Trump ha raddoppiato i suoi voti provenienti dagli omosessuali americani. Un dato molto importante, che però potrebbe non essere sufficiente per la sua riconferma. A queste elezioni, tra l’altro, ci sono state una serie di “prime volte” strettamente legate alla comunità Lgbt: Sarah McBride è stata la prima senatrice transgender ad essere eletta negli Stati Uniti, nel Delaware, mentre a New York il candidato democratico al Congresso Ritchie Torres ha fatto la storia diventando il primo afroamericano apertamente gay ad essere eletto. Infine, l’ultimo dato relativo al sondaggio del New York Times: tra gli elettori non Lgbt, Biden ha ottenuto il 50 per cento dei voti, mentre Trump il 48.

