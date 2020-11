Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, riconosce per la prima volta la sconfitta alle elezioni presidenziali Usa, tenutesi 12 giorni fa. Trump non nomina il suo avversario Joe Biden, ma su Twitter scrive: “Ha vinto perché il voto era truccato”. Ai seggi, sottolinea il presidente uscente, “non erano ammessi osservatori e il voto è stato ‘tabulato’ da una società privata della Radical Left, la Sinistra Radicale, Dominion, che ha una cattiva reputazione e attrezzature inadeguate che non sarebbero neppure ritenute sufficienti in Texas (dove ho vinto di gran lunga)”. Successivamente Trump ha corretto il tiro: “Non concedo un bel niente! Lui (Biden, ndr) ha vinto solo agli occhi dei Fake News Media, della stampa menzognera. Abbiamo una lunga strada da fare”.

