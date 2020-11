“Ci sarà una regolare transizione verso una seconda amministrazione Trump”: così il segretario di Stato Mike Pompeo ha risposto a una domanda di un giornalista relativa al risultato delle elezioni Usa 2020. Nel corso di una conferenza stampa, a Pompeo è stato chiesto se fosse entrato in contatto con la campagna di Biden per avviare una regolare transizione tra le due amministrazioni, ma il segretario di Stato, sorridendo, ha dichiarato che “Ci sarà una regolare transizione verso una seconda amministrazione Trump” avallando, dunque, la teoria del presidente uscente secondo cui le elezioni sarebbero state vinte dai repubblicani.

#BREAKING: Secretary of State Mike Pompeo says, “There will be a smooth transition to a second Trump administration.” pic.twitter.com/7PPAwHFNCX

— The Hill (@thehill) November 10, 2020