Elezioni Svizzera 2019: Verdi e socialdemocratici in crescita

Elezioni Svizzera 2019

Oggi, domenica 20 ottobre, si tengono le elezioni parlamentari federali in Svizzera. In gioco è il rinnovo dei 200 seggi del Consiglio nazionale (Camera del popolo) e gran parte dei 46 seggi del Consiglio degli Stati (Camera dei cantoni).

Seggi aperti dalle ore 09,00 alle 12,00: le prime tendenze sono attese nel pomeriggio. Molti elettori hanno già votato per corrispondenza e il tasso di partecipazione risulta in rialzo rispetto alla media.

Secondo gli ultimi sondaggi il partito di centrodestra attualmente alla maggioranza (Udc) è in calo del 2 per cento mentre i Verdi e i socialisti sono in progressiva crescita. Il nuovo parlamento dunque potrebbe essere spostato più a sinistra rispetto alla precedente legislatura. Sia i socialdemocratici che i Verdi sono dati intorno al 18 per cento. Seguono il Partito liberalradicale (Fdp) e i democratici cristiani del Cvp.

Elezioni Svizzera 2019: come funziona il voto

Gli elettori sono chiamati a votare ogni 4 anni i 246 rappresentanti delle due camere del parlamento, meglio noto come Assemblea nazionale. 200 vengono eletti nel Consiglio nazionale (Camera del popolo) e altri 45 nel Consiglio degli Stati (Camera dei Cantoni).

Il sistema elettorale svizzero è particolarmente complesso e viene eletto in parte in maniera diretta e in parte in modo indiretto. Il Consiglio Nazionale infatti è composto da 200 seggi divisi proporzionalmente per ciascun dei 26 Cantoni in cui è suddivisa la confederazione svizzera. Il cantoni più grandi come il canton Zurigo hanno più di 35 seggi, mentre i cantoni più piccoli come quello di Uri possiedono solo un seggio.

L’organo esecutivo è invece il Consiglio federale ed è composto da 7 membri che vengono eletti ogni quattro anni dall’Assemblea federale, costituita dai membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

La seconda camera del Consiglio degli Stati, è invece ripartita ugualmente per ciascun cantone, e la prevalenza dei cantoni hanno 2 seggi.

La camera del popolo è eletta con il sistema proporzionale, quella dei Cantoni con il sistema di maggioranza.

