Chi ha vinto le elezioni presidenziali in Francia 2022: risultati

Nella giornata di domenica 10 aprile 2022, in Francia si è tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali: ecco chi ha vinto e quali sono i risultati di questa importante tornata elettorale, decisiva anche per i destini dell’Unione Europea.

Secondo i primi exit poll saranno il presidente uscente Emmanuel Macron e Marine Le Pen ad approdare al ballottaggio che si terrà tra due settimane, ovvero domenica 24 aprile.

Macron, secondo le prime stime, è accreditato al 28,1 per cento, mentre Marine Le Pen insegue a quattro punti di distanza con il 24,2% dei consensi.

Elezioni Francia: risultati

I candidati

Emmanuel Macron – La République En Marche (centro)

Marine Le Pen – Rassemblement National (estrema destra)

Éric Zemmour – Reconquête (estrema destra)

Jean-Luc Mélenchon – La France Insoumise (sinistra radicale)

Valérie Pécresse – Les Républicains (centrodestra)

Yannick Jadot – Europe Ecologie (centrosinistra)

Anne Hidalgo – Parti Socialiste (centrosinistra)

Nicolas Dupont-Aignan – Debout La France (estrema destra)

Fabien Roussel – Parti communiste français (sinistra radicale)

Philippe Poutou – Nouveau Parti Anticapitaliste (estrema sinistra)

Jean Lassalle – Résistons (centro)

Nathalie Arthaud – Lutte ouvrière (estrema sinistra)

Come si vota

Il presidente francese viene eletto a suffragio universale diretto e rimane in carica per cinque anni. Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno, l’elezione viene decisa al ballottaggio, in programma due settimane dopo, ovvero il 24 aprile 2022, al quale accedono i candidati più votati al primo turno.