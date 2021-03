Elezioni politiche in Olanda: il premier Rutte verso il quarto mandato

Secondo gli exit poll della tv pubblica olandese Nos, in Olanda i liberali di Vvd, il partito del premier Mark Rutte, sono in testa nelle elezioni politiche con 35 seggi su 150. Il premier verso il quarto mandato. Al secondo posto ci sono i liberali di sinistra D66 che si aggiudicano 27 seggi, ne avevano 19 nel 2017, sorpassando il Pvv del populista di destra Geerts Wilders che, con 17 seggi ne perde 3 rispetto alle precedenti elezioni. In calo anche i democristiani della Cda con 14 seggi rispetto ai precedenti 19. Calano anche i verdi di Gl con 8 seggi contro i 14 del 2017.

Le ultime rilevazioni danno ai liberali 35 dei 150 seggi in Parlamento, contro i 33 della scorsa legislatura, seguiti dal D66 (centro-sinistra) con 26, e 18 per il Partito della Libertà (PVV) del deputato di estrema destra Geert Wilders, escluso dai principali partiti per formare una coalizione. Secondo partito del Paese prima di queste elezioni, il PVV ha perso tre seggi, un risultato deludente per il suo leader che ha detto ai giornalisti che “si aspettava di più”. Con 26 seggi, sette in più rispetto alla precedente legislatura, il progressista filoeuropeo D66 ha ottenuto la più grande vittoria nella storia del partito, guidato dal ministro del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo Sigrid Kaag.

Secondo gli exit poll, dunque, Rutte, 54 anni, si appresta a ottenere il suo quarto mandato di governo, una longevità’ che lo pone dietro solo ad Angela Merkel e Viktor Orban. Il premier uscente dovrebbe tornare a formare con i liberali centristi del D66, diventato secondo partito olandese, riportando il miglior risultato elettorale di sempre: il massimo risale al 1994 quando ottennero 24 seggi in Parlamento. Al quarto posto, dopo il Partito della libertà di Wilders, i cristiano democratici del Cda, che perdono cinque seggi, fermandosi a 14, in calo come gli alleati del Cdu, che scendono da 5 a 4 deputati. Stabili i laburisti del Pvda a nove seggi.

“Noto che il risultato di queste elezioni è che gli elettori hanno dato al mio partito un massiccio voto di fiducia”, ha detto Rutte ai giornalisti nella sede del parlamento all’Aia. Rutte guiderà il suo quarto governo di coalizione in 10 anni.

Rutte ha detto che è probabile che i negoziati per formare un governo di coalizione saranno fatti con il D66 e il CDA (democristiani) del ministro delle finanze Wopke Hoekstra, che ha vinto 14 seggi. Il PvdA (socialdemocratici) ha ottenuto 9 seggi, e gli ambientalisti di Groenlinks e la sinistra radicale SP hanno ottenuto 8 seggi ciascuno. Il partito del populista Thierry Baudet, il Forum per la democrazia, ha anche ottenuto 8 seggi, rispetto ai 2 della scorsa legislatura.

Per Rutte sul suo tavolo sempre l’emergenza legata al Covid-19, la campagna di vaccinazione e il malcontento popolare legato alle misure adottate come il coprifuoco ed il lockdown. Queste elezioni politiche sono state considerate come un test per la gestione dell’epidemia da parte dell’attuale governo. Le urne sono state allestite in luoghi insoliti come il Museo Van Gogh di Amsterdam, alberghi, stazioni ferroviarie, chiese e centri in tutti l’Olanda, dove a volte si poteva votare in bicicletta o in auto.

