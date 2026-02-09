Sanae Takaichi si conferma primo ministro del Giappone. Il suo partito, il Partito Liberal Democratico, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari di ieri, domenica 8 febbraio, aggiudicandosi 316 dei 465 seggi in palio. Nessuna forza politica aveva mai raccolto così tanti consensi nel Paese dal dopoguerra a oggi.

Takaichi, 65 anni, prima premier donna della storia del Giappone, era stata nominata premier lo scorso ottobre. Forte di un’ampia popolarità, lo scorso gennaio ha sciolto la Camera dei Rappresentanti, dove aveva una maggioranza risicata, aprendo così la strada alle elezioni anticipate di ieri, che hanno riguarda solo questo ramo del Parlamento.

L’affluenza alle urne è stata di poco superiore al 55%. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto una maggioranza tale da riuscire a governare potenzialmente da solo. Ma ai suoi seggi si aggiungeranno i 36 ottenuti del Partito dell’Innovazione, con il quale è in coalizione. L’Alleanza Riformatrice Centrista, principale forza di opposizione, si è fermata a 49 seggi.

La popolarità personale di Takaichi ha rilanciato il Partito Liberal Democratico, che soprattutto negli ultimi due anni aveva perso consenso tra gli elettori giapponesi a causa di una serie di scandali di corruzione e delle difficoltà incontrate dall’economia nipponica, tra inflazione e stagnazione salariale.

Appassionata di musica rock e metal, Takaichi ama tutt’ora suonare la batteria. Patita di moto e karate, ha mosso i primi passi in politica seguendo a Washington una deputata statunitense, democratica e femminista. I suoi modelli però restano Margaret Thatcher e, anche dopo il suo assassinio, il suo mentore Shinzo Abe. Ma la sua biografia sfugge a facili etichette. [LEGGI ANCHE: Rock, nazionalismo e Abenomics: ecco chi è Sanae Takaichi].

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con la premier, descrivendola, sul suo social Truth, come una leader “molto rispettata e molto popolare”. “Vi auguro un grande successo nell’approvazione del vostro programma conservatore di pace attraverso la forza”, ha scritto Trump.