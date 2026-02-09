Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Elezioni in Giappone, i liberaldemocratici stravincono: Takaichi confermata premier

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il Partito della leader si aggiudica 316 seggi su 465, un record nella storia del Paese. Le congratulazioni di Trump: "Auguri per il tuo programma conservatore di pace"

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

Sanae Takaichi si conferma primo ministro del Giappone. Il suo partito, il Partito Liberal Democratico, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari di ieri, domenica 8 febbraio, aggiudicandosi 316 dei 465 seggi in palio. Nessuna forza politica aveva mai raccolto così tanti consensi nel Paese dal dopoguerra a oggi.

Takaichi, 65 anni, prima premier donna della storia del Giappone, era stata nominata premier lo scorso ottobre. Forte di un’ampia popolarità, lo scorso gennaio ha sciolto la Camera dei Rappresentanti, dove aveva una maggioranza risicata, aprendo così la strada alle elezioni anticipate di ieri, che hanno riguarda solo questo ramo del Parlamento.

L’affluenza alle urne è stata di poco superiore al 55%. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto una maggioranza tale da riuscire a governare potenzialmente da solo. Ma ai suoi seggi si aggiungeranno i 36 ottenuti del Partito dell’Innovazione, con il quale è in coalizione. L’Alleanza Riformatrice Centrista, principale forza di opposizione, si è fermata a 49 seggi.

La popolarità personale di Takaichi ha rilanciato il Partito Liberal Democratico, che soprattutto negli ultimi due anni aveva perso consenso tra gli elettori giapponesi a causa di una serie di scandali di corruzione e delle difficoltà incontrate dall’economia nipponica, tra inflazione e stagnazione salariale.

Appassionata di musica rock e metal, Takaichi ama tutt’ora suonare la batteria. Patita di moto e karate, ha mosso i primi passi in politica seguendo a Washington una deputata statunitense, democratica e femminista. I suoi modelli però restano Margaret Thatcher e, anche dopo il suo assassinio, il suo mentore Shinzo Abe. Ma la sua biografia sfugge a facili etichette. [LEGGI ANCHE: Rock, nazionalismo e Abenomics: ecco chi è Sanae Takaichi].

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con la premier, descrivendola, sul suo social Truth, come una leader “molto rispettata e molto popolare”. “Vi auguro un grande successo nell’approvazione del vostro programma conservatore di pace attraverso la forza”, ha scritto Trump.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Iran-Usa, conclusi i primi colloqui sul nucleare in Oman: Teheran annuncia “risultati positivi”
Esteri / Global Sumud Flotilla: una nuova spedizione salperà per Gaza alla fine di marzo
Esteri / Il premio Pulitzer Nathan Thrall a TPI: “Senza giustizia non ci sarà mai Pace tra Israele e Palestina”
Ti potrebbe interessare
Esteri / Iran-Usa, conclusi i primi colloqui sul nucleare in Oman: Teheran annuncia “risultati positivi”
Esteri / Global Sumud Flotilla: una nuova spedizione salperà per Gaza alla fine di marzo
Esteri / Il premio Pulitzer Nathan Thrall a TPI: “Senza giustizia non ci sarà mai Pace tra Israele e Palestina”
Esteri / L’impeachment (im)possibile di Donald Trump che spacca l’America
Esteri / Come Minneapolis ha sconfitto l’Ice di Donald Trump
Esteri / La sindaca di Parigi Anne Hidalgo spiega a TPI la sua “rivoluzione dei 15 minuti”
Esteri / L’ultima di Trump: condivide un video con gli Obama ritratti come scimmie
Esteri / La mannaia di Jeff Bezos sul Washington Post: licenziati un terzo dei giornalisti
Esteri / Al via i negoziati tra Iran e Usa in Oman: Teheran chiede “rispetto”, Washington agli americani: "Lasciate il Paese"
Esteri / Scade il New START, l’ex consigliere di Biden a TPI: “Rischiamo una nuova corsa all'atomica tra Usa, Russia e Cina”
Ricerca