Schiaffo a Trump, Eileen Higgins è la nuova sindaca di Miami: è la prima volta di una Democratica dal 1997

"Ci siamo lasciati alle spalle anni di caos e corruzione e abbiamo aperto la porta a una nuova era per la nostra città" le prime parole della "gringa"

Dopo la vittoria di Zohran Mamdani a New York, il presidente Usa perde anche Miami: Eileen Higgins, infatti, ha vinto il ballottaggio contro il repubblicano Emilio González conquistando la città più importante della Florida e diventando la prima donna a essere eletta sindaca della città, la prima non ispanica, e la prima Democratica dal 1997. La Dem ha ottenuto il 60% delle preferenze, sconfiggendo il candidato repubblicano Emilio González, sostenuto da Trump e dal governatore dello Stato della Florida, Ron DeSantis.

“Stasera, la gente di Miami ha fatto la storia. Insieme ci siamo lasciati alle spalle anni di caos e corruzione e abbiamo aperto la porta a una nuova era per la nostra città, caratterizzata da una leadership etica, responsabile e incentrata su risultati concreti per la nostra gente” sono state le prime parole della candidata Democratica dopo la vittoria. Vittoria che rappresenta un duro colpo per i Repubblicani, soprattutto in vista delle elezioni di midterm, in programma a novembre 2026.

Sessantuno anni, laureata in ingegneria con un passato nell’attivismo sociale, Eileen Higgins si è presentata agli elettori come “La Gringa”. La neo sindaca di Miami, durante la campagna elettorale, ha criticato più volte le politiche di Donald Trump sull’immigrazione facendo leva sui cittadini di Miami, i cui abitanti sono per il 57 per cento nati all’estero. I punti cardine del suo programma prevedono alloggi più accessibili, miglioramento dei trasporti e un ripristino della fiducia nelle istituzioni locali.