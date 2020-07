Egitto, lo credono morto e gli fanno il funerale: 4 mesi dopo vaga nel cimitero

Dall’Egitto arriva una storia ai limiti dell’incredibile: un uomo di 40 anni, Mohammed El-Gammal, è stato ritrovato vivo nel cimitero del villaggio di Kafr Al-Hosar, sobborgo del Cairo, lo stesso in cui quattro mesi fa era stato seppellito dopo che i parenti avevano celebrato il suo funerale. La vicenda è stata riportata da Arab News, che spiega che il 40enne è un ex insegnante che soffre di un disturbo mentale. A gennaio scorso El-Gammal era scappato da casa. Era già successo in passato, ma mai l’uomo si era allontanato per così tanto tempo. Fino a quando i familiari, letteralmente disperati, hanno ricevuto la telefonata di un ospedale che li informava del ritrovamento di un cadavere, non ancora identificato.

Così, i parenti dell’insegnante sono stati convocati per il riconoscimento della salma. Tutti – a parte, a quanto pare, la sorella dell’uomo che non era del tutto certa – hanno confermato l’identità dell’uomo. E, con sommo dolore, il 21 marzo scorso si è celebrato il funerale di Mohammed El-Gammal. Infinito, dunque, lo stupore dei familiari quando qualche giorno fa hanno scoperto di aver pianto per quattro mesi la persona sbagliata. Perché all’improvviso un uomo è stato visto aggirarsi nello stesso cimitero: quell’uomo era proprio l’insegnante scomparso. Archiviata così l’indagine sulla sua scomparsa, adesso le forze dell’ordine locali dovranno capire chi fosse l’uomo seppellito al posto di El-Gammal. Oltre a capire i motivi dell’ennesima”fuga” da casa da parte del 40enne insegnante.

