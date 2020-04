I “neri” che ballano con la bara: la storia del meme

Sui social e su WhatsApp spopolano ormai da settimane i video dei “neri” che ballano con la bara. Per chi non li avesse visti, si tratta di sei giovani di colore che ballano con una bara sulle spalle a ritmo di musica house. Ma di cosa si tratta? Qual è la storia e l’origine di questo meme?

Può sembrare una danza finta o inventata, ma in realtà è tutto vero. In Africa questa pratica, che a noi può apparire quasi irrispettosa, è invece d’uso comune. In particolare si tratta di un’usanza molto in voga in Ghana e nota come Ghana’s dancing pallbearers (I necrofori ballerini del Ghana). Insomma, un modo per trasformare un funerale in un momento quasi di festa, per esorcizzare il dolore.

Le famiglie ghanesi spendono così molti soldi per commemorare con leggerezza ed allegria il proprio caro scomparso. A testimoniare il video dei becchini ghanesi che ballano con la bara in spalle, diventato ora un popolarissimo meme è stata addirittura la BBC con un video del 2017 pubblicato su Youtube. Insomma i cosiddetti ‘neri che ballano con la bara’ esistono davvero, anche se nel filmato della tv inglese non ballano a ritmo di musica house, ma si muovono seguendo i canti tradizionali eseguiti da una banda dietro di loro e dalle persone che li circondano.

Qual è la canzone che invece ascoltiamo nel meme? Si tratta di Astronomia del duo olandese Vicetone e Tony Igy, un brano del 2014. Ecco il video originale della BBC:

