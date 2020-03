Coronavirus, il “videogioco” sui social del comico libanese | VIDEO

Un comico libanese, Bahij Kaddoura, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video intitolato “Counter Corona 2.0” che è in realtà una sorta di “videogioco” reale davvero divertente, per sdrammatizzare il periodo difficile che tutti stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nel video il palestrato Bahij afferra, proprio come un personaggio dei videogames, le sue armi, che non sono pistole e mitragliatori, bensì panni per pulire e sgrassatori. Il nemico da battere, che si annida nei vari angoli di casa, è il Covid-19, rappresentato da alcune persone con delle tute verdi. A suon di spruzzi di Ajax e salviettine lanciate come bombe, il protagonista riesce così a sconfiggere i nemici, come in una vera battaglia da videogioco.

Un divertente e originale modo per strappare il sorriso alle tante persone in tutto il mondo costrette alla quarantena per limitare i contagi da Coronavirus. Nella descrizione del post, il comico libanese invita tutti a stare al sicuro, ricordando così quanto è importante tenere igienizzata la propria casa.

Leggi anche: 1. Il virus riscrive l’autobiografia della nazione (di Marco Revelli) / 2. Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus e primi appuntamenti: l’evoluzione del dating ai tempi della pandemia #Iorestoacasa, in un video l’invito a non uscire in tutti i dialetti italiani Cosa fare in quarantena? L’appuntamento con lo yoga su TPI