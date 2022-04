Donna sviene in metro e finisce tra i binari con il treno in corsa | VIDEO

A Buenos Aires una donna è riuscita miracolosamente a salvarsi dopo essere caduta nei binari della metro con il treno che proprio in quel momento transitava sulla banchina.

La vicenda è avvenuta alla stazione dell’Indipendenza a Gonzalez Catan, alla periferia di Buenos Aires, in Argentina. La donna ha perso l’equilibrio a causa di un malore ed è finita sui binari del treno.

I pendolari che hanno assistito alla scena hanno subito pensato al peggio, ma, poco dopo, la donna è stata tratta in salvo e trasportata in ospedale dove è stata successivamente dimessa senza gravi conseguenze.

“Ho subito un improvviso calo della pressione sanguigna e sono svenuta. Ho cercato di avvertire la persona davanti a me ma non ricordo nient’altro, neanche nel momento in cui sono andata a sbattere contro il treno. Non so come faccio a essere ancora viva. Sto ancora cercando di dare un senso a tutto” ha raccontato la donna protagonista della vicenda.

“Questa ragazza è rinata. È un miracolo. Stavamo aspettando il treno e all’improvviso è caduta sui binari. Sorprendentemente si è trattato solo di un grande spavento” ha invece dichiarato un testimone oculare.