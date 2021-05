Una donna dello Utah (Usa) scomparsa a novembre scorso è stata ritrovata viva in una tenda da campeggio all’interno del Diamond Fork Canyon. La 47enne è sopravvissuta per più di cinque mesi, superando l’inverno, mangiando erba, muschio e bevendo l’acqua di un fiume vicino. La scomparsa della donna, la cui identità non è ancora stata identificata, è stata denunciata per la prima volta dopo da alcuni dipendenti del servizio forestale che si preparavano per la chiusura stagionale del canyon e hanno trovato la sua auto abbandonata in un parcheggio.

Detective e agenti di ricerca e soccorso avevano perquisito l’area nelle settimane successive alla sua scomparsa, ma non erano riusciti a localizzarla. Secondo quanto riporta il Guardian, “le autorità hanno ritrovato la donna domenica durante una perquisizione aerea della zona con drone, nella speranza di trovare prove che fosse ancora viva”.

La donna “aveva con sé solo una piccola quantità di cibo e ha raccontato di essere sopravvissuta mangiando erba e bevendo l’acqua di un fiume vicino“. Spencer Cannon, sceriffo della contea dello Utah, ha aggiunto che la donna non aveva lesioni fisiche, ma che al momento del ritrovamento “era debole e sottopeso. Siamo contenti di essere stati in grado di entrare in contatto con lei”. “Crediamo che abbia scelto consapevolmente di rimanere da sola nel canyon da novembre 2020,”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo in un comunicato.

La 47enne è stata portata in ospedale. “Siamo convinti che lei stessa abbia deciso di rimanere nella zona. Stiamo valutando anche problemi di salute mentale preesistenti il ritrovamento. Molte persone non sceglierebbero di vivere nelle stesse condizioni, ma lei non ha fatto nulla di illegale“.

