Donald Trump twitta un fotomontaggio in cui appare in versione Rocky Balboa

Donald Trump pubblica un fotomontaggio in cui è in versione Rocky Balboa

Donald Trump non smette mai di stupire e, come sempre, è sui social che dà il meglio di sé: stavolta il presidente degli Stati Uniti ha divertito i suoi followers (e soprattutto i suoi non followers) pubblicando un particolare fotomontaggio in cui il faccione del Taycoon appare sul corpo scolpito di Rocky Balboa.

Dunque il presidente degli Stati Uniti si cala nei panni del più grande boxeur di tutti i tempi. Il tweet cinguettato da Donald Trump con il particolare fotomontaggio non ha potuto che suscitare l’ironia di tanti utenti, che sotto al suo tweet continuano a chiedersi a chi stia mostrando i suoi muscoli.

In tanti, però, fanno notare che il celebre pugile combatteva “davvero” i russi, mentre l’attuale presidente degli Stati Uniti sembra piuttosto amico di Vladimir Putin. Donald Trump non ha aggiunto niente al fotomontaggio: nessuna didascalia, nessuna spiegazione. Il Taycoon ha lanciato il suo tweet enigmatico e ha lasciato tutti nel dubbio.

Qualcuno pensa che il presidente degli Stati Uniti voglia mostrare i muscoli ai democratici, visto l’approssimarsi delle elezioni previste per il 2020 e, soprattutto, la questione sempre spinosa dell’impeachment; qualcun altro pensa che il presidente alluda ai rapporti con la Cina; altri ancora ipotizzano che Trump voglia semplicemente ribadire come gli Stati Uniti d’America siano tornati grandi grazie a lui, il Rocky Balboa che salva il paese.

Quel che è certo, per ora, è che il tweet del fotomontaggio di Donald Trump sul corpo del pugile più famoso di tutti i tempi arriva il giorno prima delle celebrazioni della Festa del Ringraziamento, nel bel mezzo di una partita di golf in Florida, nel suo club Mar-a-Lago, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia.

Potrebbero interessarti Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un freezer: era lì da 11 anni “Vendo neonato, la sorella di 4 anni è gratis”: messaggio shock apparso su un sito di annunci Italiana uccisa a Capo Verde: era titolare di un B&B