I Dialoghi di Palazzo Taverna: “Qatar and Europe, a Mediterranean Dialogue”

Il 23 giugno, a Roma, si è svolto presso Palazzo Orsini Taverna l’incontro “Qatar and Europe: A Mediterranean Dialogue – Building Stronger Channels for International Mediation and Cooperation”, organizzato da The Post Internazionale insieme alla Fondazione Med-Or. Il dialogo, moderato da Giulio Gambino, Fondatore e Direttore di TPI, ha visto la partecipazione del Dr. Majed Al-Ansari, Consigliere del Primo Ministro e Portavoce Ufficiale del Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar, di Luigi Di Maio, Inviato Speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo, e di Massimo Khairallah, Direttore delle Relazioni Internazionali della Fondazione Med-Or. L’incontro ha riunito rappresentanti del mondo diplomatico, istituzionale e imprenditoriale per un confronto sulla mediazione internazionale, sul ruolo del Qatar e sul rafforzamento dei canali di cooperazione tra Europa, Golfo, Mediterraneo e Africa.

“Sono felice e onorato di aver contribuito a questo incontro istituzionale, tenutosi a Roma nell’ambito dei Dialoghi di Palazzo Taverna sul Mediterraneo. È stato un piacere prendere parte a questo dibattito insieme al Dr. Majed Al-Ansari, Consigliere del Primo Ministro e Portavoce Ufficiale del Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar, a Luigi Di Maio, Inviato Speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo, e a Massimo Khairallah, Direttore delle Relazioni Internazionali della Fondazione Med-Or“, ha commentato il direttore di The Post Internazionale – TPI, Giulio Gambino. “L’incontro ha riunito autorevoli figure del mondo diplomatico e istituzionale — tra cui una cara amica, l’Ambasciatrice Elisabetta Belloni, la cui presenza sono stato particolarmente lieto di accogliere. Un ringraziamento speciale alla Fondazione Med-Or per il suo costante impegno nel rafforzare il dialogo tra Europa e Golfo, e a tutti i relatori per un confronto franco e di grande spessore. In una fase di crisi sempre più interconnesse, questo incontro ha confermato ancora una volta quanto la mediazione, la diplomazia preventiva e la cooperazione multilivello siano strumenti essenziali per costruire ponti più solidi tra Europa, Golfo, Mediterraneo e Africa. Per The Post Internazionale – TPI, creare spazi di dialogo aperto e costruttivo è oggi più importante che mai”.

Un particolare ringraziamento è arrivato dall’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Grazie a TPI e alla Fondazione Italiana Med-Or per aver organizzato a Roma questo importante dibattito su mediazione, dialogo e cooperazione internazionale nel Mediterraneo e in Africa. È stato un piacere partecipare a questa conversazione insieme ad amici e illustri relatori, in un momento in cui costruire ponti più solidi tra Europa, Golfo, Mediterraneo e Africa è più importante che mai. Un ringraziamento speciale al direttore di TPI, Giulio Gambino, per l’invito e per aver creato una piattaforma così preziosa per un dialogo aperto e costruttivo, e alla Fondazione Italiana Med-Or per il suo costante impegno nel rafforzare la cooperazione strategica nelle nostre regioni”, ha commentato Luigi Di Maio. “Lo scambio con Majed Al-Ansari e Massimo Khairallah ha evidenziato ancora una volta come la diplomazia preventiva, la mediazione e la cooperazione multilivello siano strumenti essenziali per affrontare le crisi odierne, sempre più interconnesse. L’Unione Europea deve continuare a investire nel dialogo con i partner del Golfo per contribuire alla stabilità regionale e alla ricerca di soluzioni durature”.

“Nel corso dell’iniziativa, che ha visto la presenza di rappresentanti diplomatici, istituzionali e del mondo delle imprese, è stato ampiamente trattato il tema della mediazione internazionale e del ruolo del Qatar, distintosi negli ultimi anni grazie a una crescente attività diplomatica, anche in delicati contesti di crisi”, ha sottolineato la Fondazione Med-Or. “L’evento conferma l’impegno di Med-Or Italian Foundation nella promozione del dialogo tra Europa e Paesi del Golfo e nella realizzazione di occasioni di confronto sulle principali questioni di attualità internazionale”.

Di seguito alcuni scatti dell’evento organizzato il 23 giugno presso Palazzo Orsini Taverna, a Roma: