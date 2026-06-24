Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:03
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

I Dialoghi di Palazzo Taverna: “Qatar and Europe, a Mediterranean Dialogue”

Immagine di copertina

A Roma l'incontro tra Majed Al Ansari, Luigi Di Maio e Massimo Khairallah, moderato dal direttore di TPI, Giulio Gambino

di Giorgio Del Re

Il 23 giugno, a Roma, si è svolto presso Palazzo Orsini Taverna l’incontro “Qatar and Europe: A Mediterranean Dialogue – Building Stronger Channels for International Mediation and Cooperation”, organizzato da The Post Internazionale insieme alla Fondazione Med-Or. Il dialogo, moderato da Giulio Gambino, Fondatore e Direttore di TPI, ha visto la partecipazione del Dr. Majed Al-Ansari, Consigliere del Primo Ministro e Portavoce Ufficiale del Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar, di Luigi Di Maio, Inviato Speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo, e di Massimo Khairallah, Direttore delle Relazioni Internazionali della Fondazione Med-Or. L’incontro ha riunito rappresentanti del mondo diplomatico, istituzionale e imprenditoriale per un confronto sulla mediazione internazionale, sul ruolo del Qatar e sul rafforzamento dei canali di cooperazione tra Europa, Golfo, Mediterraneo e Africa.

“Sono felice e onorato di aver contribuito a questo incontro istituzionale, tenutosi a Roma nell’ambito dei Dialoghi di Palazzo Taverna sul Mediterraneo. È stato un piacere prendere parte a questo dibattito insieme al Dr. Majed Al-Ansari, Consigliere del Primo Ministro e Portavoce Ufficiale del Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Qatar, a Luigi Di Maio, Inviato Speciale dell’Unione Europea per la Regione del Golfo, e a Massimo Khairallah, Direttore delle Relazioni Internazionali della Fondazione Med-Or“, ha commentato il direttore di The Post Internazionale – TPI, Giulio Gambino. “L’incontro ha riunito autorevoli figure del mondo diplomatico e istituzionale — tra cui una cara amica, l’Ambasciatrice Elisabetta Belloni, la cui presenza sono stato particolarmente lieto di accogliere. Un ringraziamento speciale alla Fondazione Med-Or per il suo costante impegno nel rafforzare il dialogo tra Europa e Golfo, e a tutti i relatori per un confronto franco e di grande spessore. In una fase di crisi sempre più interconnesse, questo incontro ha confermato ancora una volta quanto la mediazione, la diplomazia preventiva e la cooperazione multilivello siano strumenti essenziali per costruire ponti più solidi tra Europa, Golfo, Mediterraneo e Africa. Per The Post Internazionale – TPI, creare spazi di dialogo aperto e costruttivo è oggi più importante che mai”.

Un particolare ringraziamento è arrivato dall’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Grazie a TPI e alla Fondazione Italiana Med-Or per aver organizzato a Roma questo importante dibattito su mediazione, dialogo e cooperazione internazionale nel Mediterraneo e in Africa. È stato un piacere partecipare a questa conversazione insieme ad amici e illustri relatori, in un momento in cui costruire ponti più solidi tra Europa, Golfo, Mediterraneo e Africa è più importante che mai. Un ringraziamento speciale al direttore di TPI, Giulio Gambino, per l’invito e per aver creato una piattaforma così preziosa per un dialogo aperto e costruttivo, e alla Fondazione Italiana Med-Or per il suo costante impegno nel rafforzare la cooperazione strategica nelle nostre regioni”, ha commentato Luigi Di Maio. “Lo scambio con Majed Al-Ansari e Massimo Khairallah ha evidenziato ancora una volta come la diplomazia preventiva, la mediazione e la cooperazione multilivello siano strumenti essenziali per affrontare le crisi odierne, sempre più interconnesse. L’Unione Europea deve continuare a investire nel dialogo con i partner del Golfo per contribuire alla stabilità regionale e alla ricerca di soluzioni durature”.

“Nel corso dell’iniziativa, che ha visto la presenza di rappresentanti diplomatici, istituzionali e del mondo delle imprese, è stato ampiamente trattato il tema della mediazione internazionale e del ruolo del Qatar, distintosi negli ultimi anni grazie a una crescente attività diplomatica, anche in delicati contesti di crisi”, ha sottolineato la Fondazione Med-Or. “L’evento conferma l’impegno di Med-Or Italian Foundation nella promozione del dialogo tra Europa e Paesi del Golfo e nella realizzazione di occasioni di confronto sulle principali questioni di attualità internazionale”.

Di seguito alcuni scatti dell’evento organizzato il 23 giugno presso Palazzo Orsini Taverna, a Roma:

Dialoghi Palazzo Taverna Qatar Europe Di Maio Al-Ansari Khairallah Med-Or TPI Dialoghi Palazzo Taverna Qatar Europe Di Maio Al-Ansari Khairallah Med-Or TPI Dialoghi Palazzo Taverna Qatar Europe Di Maio Al-Ansari Khairallah Med-Or TPI

Giorgio Del Re
.
Ti potrebbe interessare
Esteri / Il Senato Usa, a maggioranza repubblicana, limita i poteri di guerra di Trump sull’Iran
Esteri / L'Onu contro Israele: "Bambini palestinesi presi di mira deliberatamente, è genocidio"
Esteri / Salari da fame, corruzione e carovita: dentro la Rivoluzione dei fenicotteri
Ti potrebbe interessare
Esteri / Il Senato Usa, a maggioranza repubblicana, limita i poteri di guerra di Trump sull’Iran
Esteri / L'Onu contro Israele: "Bambini palestinesi presi di mira deliberatamente, è genocidio"
Esteri / Salari da fame, corruzione e carovita: dentro la Rivoluzione dei fenicotteri
Esteri / La nipote di Donald Trump: “Mio zio è un misogino in declino cognitivo e con disturbi psichiatrici”
Esteri / Nuovo attacco di Trump a Meloni: "Mi ha implorato di fare foto con lei". La premier: "Dichiarazioni totalmente inventate”
Esteri / Cisgiordania, coloni israeliani rubano l'acqua dei palestinesi e trasformano un'area archeologica in una piscina
Esteri / Immigrato venezuelano porta la moglie, sostenitrice di Trump, nel resort del tycoon: arrestato dall'Ice
Esteri / Il testo integrale del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran: ecco i 14 punti dell’accordo pubblicati dalla Cnn
Esteri / Il Regno Unito vieta i social ai minori di 16 anni
Esteri / “Vivono in uno stato di paura costante”: l’Unhcr racconta a TPI il dramma degli sfollati in Libano
Ricerca