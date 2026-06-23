Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Salari da fame, corruzione e carovita: chi sono e cosa vogliono gli albanesi che protestano contro il governo

Immagine di copertina
Credit: AGF

Iniziata come una mobilitazione ambientalista, la protesta è diventata il contenitore di un malcontento ben più ampio

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

La cosiddetta Rivoluzione dei fenicotteri non è più soltanto una protesta contro la costruzione di un resort di lusso. La mobilitazione, che da oltre venti giorni attraversa l’Albania, è presto diventata il contenitore di un malcontento ben più ampio. Tutto è nato come una protesta ambientalista contro la realizzazione di un gigantesco resort nell’area protetta della laguna di Zvërnec e della riserva di Vjosa-Narta, nei pressi di Valona. L’area ospita una delle più importanti colonie di fenicotteri rosa dei Balcani, da cui deriva il nome della protesta. La scintilla è stata l’avvio dei lavori per un complesso extralusso legato a investitori internazionali, tra cui società riconducibili a Ivanka Trump e Jared Kushner, rispettivamente figlia e genero del presidente degli Stati Uniti.

Con il passare dei giorni, tuttavia, la mobilitazione ha assunto una portata più ampia, trasformandosi in una contestazione contro la corruzione, la gestione del governo del premier Edi Rama e quello che molti manifestanti considerano uno sfruttamento del patrimonio naturale del Paese a vantaggio di interessi privati e stranieri. Molti lavoratori scesi in piazza, interpellati  da Il Fatto Quotidiano, hanno raccontato di percepire stipendi compresi tra i 400 e i 500 euro al mese, mentre il costo della vita continua ad aumentare. Ai bassi salari si aggiunge inoltre il problema delle pensioni minime, considerate insufficienti da una parte crescente della popolazione. È anche per questo che la protesta è stata rapidamente abbracciata  da fasce molto diverse della società, dai giovani ai pensionati, che ogni giorno si ritrovano  nelle strade di Tirana per chiedere le dimissioni di Edi Rama.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Il premier albanese Edi Rama, tuttavia, non cede. “Un governo non si fa piegare dal rumore”,  ha dichiarato, sostenendo che l’Albania sia finita al centro di una “guerra ibrida”: “Da 20 giorni l’Albania è nell’occhio di un ciclone digitale. Il mondo si è svegliato solo perché c’era il nome di Kushner e l’ombra del suo suocero, odiato da un’intera armata online”. Le proteste arrivano  in un momento particolarmente delicato per il Paese, mentre sono in corso i negoziati  per l’ingresso di Tirana nell’Unione Europea e il governo cerca di presentare l’Albania come un partner stabile e affidabile agli occhi di Bruxelles.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / La nipote di Donald Trump: “Mio zio è un misogino in declino cognitivo e con disturbi psichiatrici”
Esteri / Nuovo attacco di Trump a Meloni: "Mi ha implorato di fare foto con lei". La premier: "Dichiarazioni totalmente inventate”
Esteri / Cisgiordania, coloni israeliani rubano l'acqua dei palestinesi e trasformano un'area archeologica in una piscina
Ti potrebbe interessare
Esteri / La nipote di Donald Trump: “Mio zio è un misogino in declino cognitivo e con disturbi psichiatrici”
Esteri / Nuovo attacco di Trump a Meloni: "Mi ha implorato di fare foto con lei". La premier: "Dichiarazioni totalmente inventate”
Esteri / Cisgiordania, coloni israeliani rubano l'acqua dei palestinesi e trasformano un'area archeologica in una piscina
Esteri / Immigrato venezuelano porta la moglie, sostenitrice di Trump, nel resort del tycoon: arrestato dall'Ice
Esteri / Il testo integrale del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran: ecco i 14 punti dell’accordo pubblicati dalla Cnn
Esteri / Il Regno Unito vieta i social ai minori di 16 anni
Esteri / “Vivono in uno stato di paura costante”: l’Unhcr racconta a TPI il dramma degli sfollati in Libano
Esteri / Stati Uniti e Iran annunciano un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz
Esteri / Il filosofo Lorenzo Marsili a TPI: “Usa e Cina trattano da pari. L’Europa è sul menu”
Esteri / Il paradosso di Leone: se il primo Papa americano si oppone allo strapotere delle Big Tech
Ricerca