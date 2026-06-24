Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:36
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Sgambetto a Trump: il Senato Usa, a maggioranza repubblicana, limita i poteri di guerra del presidente sull’Iran

Immagine di copertina
Credit: AGF

Quattro repubblicani votano a favore, il tycoon si infuria: "Inopportuno e insensato"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Sonora bocciatura per Donald Trump da parte del Senato americano, a maggioranza repubblicana. Con 50 voti a favore e 48 contrari, il Senato ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente statunitense sull’Iran e chiede la fine delle operazioni militari, salvo autorizzazione del Congresso. Si tratta di un voto perlopiù simbolico, ma dall’alta valenza politica, dal momento che quattro senatori repubblicani hanno votato a favore della risoluzione, contribuendo così a incrinare la compattezza della maggioranza. Il voto ha fatto infuriare Trump, che lo ha definito “inopportuno e insensato”.

In un post pubblicato sul social Truth, infatti, il presidente americano ha dichiarato: “Quindi, ho l’Iran alle corde, pronto a crollare, disposto a darci praticamente qualsiasi cosa, e che, per la prima volta in decenni, rispetta gli Stati Uniti e il suo Presidente, IO, e il Senato degli Stati Uniti decide di votare in modo inopportuno e insensato sulla legge sui poteri di guerra dicendo al principale sponsor del terrorismo al mondo che agli Stati Uniti non piace quello che sto facendo loro, e che devo fermarmi, e così facendo ho fornito aiuto e conforto al nemico”. Trump ha aggiunto: “Quattro repubblicani perdenti hanno votato con i democratici. Questi senatori mi hanno appena reso il lavoro più difficile,  ma lo farò, in un modo o nell’altro, perché lo faccio sempre!”.

La risoluzione arriva a pochi mesi dalle elezioni di midterm e in un momento di forte impopolarità per Trump. Secondo un sondaggio dell’American Research Group, il tasso di gradimento nei confronti del presidente Usa è sceso al 30%, mentre il 66% degli americani ne disapprova l’operato. Le cose vanno ancora peggio sul fronte economico, dove soltanto il 26% dei cittadini statunitensi approva le scelte del tycoon. Dati che non sembrano preoccupare Donald Trump, il quale, durante un comizio in Pennsylvania, ha nuovamente evocato l’ipotesi  di un terzo mandato, nonostante il divieto previsto dalla Costituzione: “Forse – ha dichiarato – dovremmo candidarci di nuovo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / L'Onu contro Israele: "Bambini palestinesi presi di mira deliberatamente, è genocidio"
Esteri / Salari da fame, corruzione e carovita: dentro la Rivoluzione dei fenicotteri
Esteri / La nipote di Donald Trump: “Mio zio è un misogino in declino cognitivo e con disturbi psichiatrici”
Ti potrebbe interessare
Esteri / L'Onu contro Israele: "Bambini palestinesi presi di mira deliberatamente, è genocidio"
Esteri / Salari da fame, corruzione e carovita: dentro la Rivoluzione dei fenicotteri
Esteri / La nipote di Donald Trump: “Mio zio è un misogino in declino cognitivo e con disturbi psichiatrici”
Esteri / Nuovo attacco di Trump a Meloni: "Mi ha implorato di fare foto con lei". La premier: "Dichiarazioni totalmente inventate”
Esteri / Cisgiordania, coloni israeliani rubano l'acqua dei palestinesi e trasformano un'area archeologica in una piscina
Esteri / Immigrato venezuelano porta la moglie, sostenitrice di Trump, nel resort del tycoon: arrestato dall'Ice
Esteri / Il testo integrale del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran: ecco i 14 punti dell’accordo pubblicati dalla Cnn
Esteri / Il Regno Unito vieta i social ai minori di 16 anni
Esteri / “Vivono in uno stato di paura costante”: l’Unhcr racconta a TPI il dramma degli sfollati in Libano
Esteri / Stati Uniti e Iran annunciano un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz
Ricerca