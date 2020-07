Il deputato che ha offeso Ocasio Cortez si è dimesso dal board di un’associazione cristiana

Ted Yoho, il deputato repubblicano che lunedì 21 luglio ha offeso la parlamentare dem Alexandria Ocasio-Cortez chiamandola “fottuta pu**ana”, si è dimesso dal board dell’associazione cristiana di cui faceva parte, Bread of the World. Sarebbero stati gli stessi membri dell’associazione a chiedere a Yoho le dimissioni, dopo che le sue parole hanno suscitato scalpore in tutto il mondo e dopo il discorso con cui la deputata eletta nel 2018 nel distretto del Bronx, a New York, ha rifiutato le scuse porte pubblicamente dal parlamentare in aula. L’argomentazione sostenuta da Yoho (“ho una moglie e sono padre di due figlie”) era per la rappresentante dem insufficiente a giustificare le offese sessiste rivolte sulla scalinata di Capitol Hill, a Washington.

Nella sua filippica, Ocasio-Cortez ha detto: “Non è sufficiente avere una moglie o dei figli per essere considerato rispettabile bisogna comportarsi come una persona rispettabile per essere considerata tale”. Dall’associazione cristiana hanno fatto sapere che il comportamento del parlamentare non si è rivelato in linea con gli scopi del gruppo. “La nostra richiesta di dimissioni è un’azione che ribadisce il nostro impegno ad affiancare donne e persone nere, a livello nazionale e globale, per portarci a un mondo più inclusivo ed equo sulla questione razziale”, hanno fatto sapere da Bread of the World.

